Αγρότες: Άνοιξαν και πάλι την Εθνική Οδό στη Λάρισα

Αποκλεισμοί συμβολικοί και σύντομης διάρκειας θα πραγματοποιούνται συνεχώς ως πίεση προς την κυβέρνηση.

Μικρή 20λεπτη διάρκεια και συμβολικό χαρακτήρα προσέδωσαν τελικά οι αγρότες στο κλείσιμο που πραγματοποίησαν στην Εθνική Οδό Πειραιώς Αθηνών Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ) την Πέμπτη το απόγευμα μετά από τη σύσκεψή τους, στο ύψος του Πλατύκαμπου Λαρίσης.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα ο αυτοκινητόδρομος παραδόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία με την υπενθύμιση ότι, βάσει της σχετικής απόφασης την οποία έλαβαν οι αγρότες στο πλαίσιο των κινητοποίησεών τους, τέτοιοι σύντομοι και συμβολικοί αποκλεισμοί αυτοκινητοδρόμων θα συνεχίζονται εν είδει πίεσης προς την κυβέρνηση, μέχρι και τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό με θέμα το αν και πώς θα ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

