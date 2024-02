Κοινωνία

Θρακομακεδόνες: Δυστύχημα έξω από το στρατόπεδο

Πως έχασε τη ζωή του ο οδηγός μια μηχανής σχεδόν έξω από την πύλη του στρατοπέδου.

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/2) στους Θρακομακεδόνες, με τον οδηγό μίας μοτοσικλέτας να αφήνει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το δυστύχημα έγινε στην οδό Ιωάννη Μίχα, έξω σχεδόν από την πύλη στρατοπέδου της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. 123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης).

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτίας, ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο, το δίκυκλο ανετράπη και ο αναβάτης σκοτώθηκε.

