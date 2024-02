Κόσμος

Ισπανία: Ανήλικοι σκότωσαν τη μητριά τους και “έπαιζαν θέατρο” (εικόνες)

Σε ποια κατάσταση βρέθηκε η γυναίκα. Συγκλονισμένος είναι ο πατέρας της.

Ένας 13χρονος και ένας 16χρονος από τη Ρωσία συνελήφθησαν για τη δολοφονία της 48χρονης θετής τους μητέρας από τις αρχές της Ισπανίας.

Η 48χρονη Σίλβια Λόπεζ βρέθηκε νεκρή στην περιοχή Κάστρο Ουρντιάλες στην Καντάμπρια και σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε δεμένη, στραγγαλισμένη και μαχαιρωμένη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο Σανταντέρ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο 16χρονος χτύπησε την θετή του μητέρα στο λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο ενώ στη συνέχεια τα δύο παιδιά υποδύθηκαν ότι είχαν πέσει θύμα απαγωγής για να ξεγελάσουν τςι αρχές.

Οι ισπανικές αρχές έστησαν μπλόκα σε κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους εντοπίζοντας τελικά τα δύο παιδιά σε έναν λόφο στο πάρκο Κοτολίνο.

Πληροφορίες θέλουν το ένα από τα δύο παιδιά να προσπάθησε να διαφύγει αλλά τελικά να συλλαμβάνεται από τους αστυνομικούς.

Ο πατέρας της 48χρονης γυναίκας είναι συγκλονισμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης. «Δεν μπορεί να το πιστέψει» δήλωσε αστυνομική πηγή στην El Diario.

Βάσει του ισπανικού δικαίου ο 13χρονος θα παραδοθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες και θα τεθεί υπό παρακολούθηση ψυχολόγων.

