Μητσοτάκης για Golden Visa: Θα αυξηθεί το όριο σε μεγάλα αστικά κέντρα και νησιά

Η απάντηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Ανδρουλάκης, «για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης».

«Δίνω σήμερα για δεύτερη εβδομάδα το παρών στην ώρα του πρωθυπουργού όχι μόνο από κοινοβουλευτική συνέπεια αλλά γιατί πιστεύω ότι μετά τα αγροτικά, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε και γιατί όχι να συνδιαμορφώσουμε ένα κοινό τόπο για το ζήτημα της στέγης. Σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ στη διάγνωση του προβλήματος», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρωτολογία του στη Βουλή, απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το πρόβλημα αυτό εκδηλώνεται και σε άλλα επίπεδα, ειδικά σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη πίεση λόγω της τουριστικής ανάπτυξης, και το αποτέλεσμα είναι ότι πολίτες της περιφέρειας δεν έχουν τους γιατρούς που χρειάζονται. Πράγματι, συνέχισε, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν περιορίσει τον αριθμό των διαθέσιμων σπιτιών για μακροχρόνια μίσθωση.

«Και βέβαια το ύψος των μισθωμάτων έχουν αυξηθεί κατά 40% σε σχέση με το 2018. Είναι η άλλη όψη του προβλήματος που αντιμετωπίζαμε πριν από μια δεκαετία, της πλήρους κατάρρευσης της αγοράς ακινήτων. Θέλω να θυμίσω ότι η αύξηση είναι σημαντική, ας θυμηθούμε όμως το σημείο αφετηρίας που ξεκινήσαμε ως αποτέλεσμα της δεκαετούς κρίσης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι τιμές των ακινήτων δεν έχουν φτάσει στο σημείο που ήταν το 2007-2008 και σημείωσε πως η αντιμετώπιση ενός σύνθετου προβλήματος δεν είναι απλή. Είπε ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό με τη σημείωσε ότι έχουν άλλη κουλτούρα και δομή άλλες χώρες σε σχέση με τη δική μας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι έχουμε στην Ελλάδα σχετικά υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, όμως 3 στους 10 αναγκάζονται να νοικιάσουν.

«Αλήθεια είναι ότι η golden visa, είναι μέτρο που έφερε πολλά κεφάλαια αλλά θα πω στη συνέχεια τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός είπε ότι την ώρα που η οικονομία έχει αλλάξει πορεία ο όψιμος πληθωρισμός εκτίναξε τιμές των υλικών και τα επιτόκια.

«Η δική μας αγορά ακινήτων έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Καλό να μην υιοθετούμε λύσεις copy paste αλλά να συνδιαμορφώσουμε λύσεις εντός του προϋπολογισμού. Αδικείτε την κυβέρνηση όταν λέτε ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Η κυβέρνηση το 2019 αντιμετώπισε το πρόβλημα της υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας μειώνοντας τον ΕΝΦΙΑ 35%», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Υπενθύμισε ότι δεν υπάρχει ΦΠΑ σε νεόδμητες κατοικίες από το 2020 και αναφέρθηκε στα προγράμματα «Εξοικονομώ», «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω» και άλλες σχετικές δράσεις της κυβέρνησης.«Το ζήτημα του πώς θα χρηματοδοτήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία μας απασχολεί και έχουμε αναπτύξει μια σειρά από πρωτοβουλίες. Βοηθάει και η ίδια αγορά σε αυτό», συμπλήρωσε. Για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις είπε πως ήδη όσοι εκμεταλλεύονται περισσότερα από τρία διαμερίσματα, επιβαρύνονται με τις υποχρεώσεις ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Για την golden visa, ανέφερε ότι 7% των αγοραπωλησιών των ακινήτων αφορούσαν τα τελευταία χρόνια την golden visa. «Αυξήσαμε το όριο. Θεωρώ ότι πρέπει να πάμε παραπέρα. Πράγματι ο διαχωρισμός των περιοχών στην Αττική σωστά επισημαίνετε ότι έχει δημιουργήσει πίεση προς τη Δυτική Αθήνα. Αυτό το οποίο συζητούμε με τον υπουργό Oικονομικών είναι περαιτέρω αύξηση του ορίου για επενδύσεις golden visa και θα αφορά όλες τις περιοχές που δέχονται πίεση στα ενοίκια. Μπορεί να πάει στις 800.000 ευρώ. Πρέπει να συζητήσουμε αν θέλουμε να κρατήσουμε το χαμηλό όριο σε περιοχές που δεν υπάρχει πίεση. Πολύ σύντομα θα υπάρξει περαιτέρω παρέμβαση της κυβέρνησης, όχι με πλήρη κατάργηση του μέτρου και ακούω και την πρότασή σας κατά πόσο όσοι έχουν ακίνητα golden visa να είναι υποχρεωμένοι να τα μισθώνουν μακροχρόνια», πρόσθεσε

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε επίσης και για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», είπε ότι έχουν εγκριθεί 9826 φάκελοι ύψους 1 δις. «Πράγματι είναι ένα πρόγραμμα πολύ θετικό διότι κάποιος παίρνει επιδοτούμενο δάνειο και πληρώνει μια μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη αν νοίκιαζε το συγκεκριμένο σπίτι. Είναι ένα ακριβό πρόγραμμα αυτό. Έχουμε φτάσει στα όρια των πόρων που έχουμε διαθέσιμους», ανέφερε.

«Ήδη σήμερα υπάρχει στήριξη ενοικίου για πολλές κατηγορίες. 46.000 φοιτητές παίρνουν στεγαστικό επίδομα», σημείωσε σχετικά ενώ είπε πως μέσω ΣΔΙΤ «προχωράμε στην κατασκευή 5 σύγχρονων εστιών όπου θα μπορούν να φιλοξενούνται 8.000 φοιτητές». «Υπάρχει σήμερα επίδομα ενοικίου 210 ευρώ μηνιαίως σε 240 οικογένειες», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε πολίτικές για τους αστέγους.

«Αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη ότι πρώτα και πάνω όλα στέκεται στους πιο ευάλωτους. Δεν υπάρχουν πολίτες β' κατηγορίας. Δεν είναι λίγα αυτά τα οποία έχουν γίνει με αιχμή το στεγαστικό και πολύ σύντομα θα λειτουργήσει portal στεγαστικής πολιτικής με όλα τα προγράμματα. Ας μη κρυβόμαστε όμως, ένα σύνθετο πρόβλημα προϋποθέτει χρόνο, προσήλωση, ευελιξία στους χειρισμούς και συνείδηση του αποτυπώματος που θα αφήσει κάθε μέτρο. Πάνω από όλα έχει αξία να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι λάθος ο γενικός αφορισμός ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα της στεγαστικής ακρίβειας. Όλα τα μέτρα πρέπει να είναι κοστολογημένα. Ούτε είναι το Ταμείο Ανάκαμψης το φάρμακο για πάσα νόσο. Κλειστά ακίνητα τα οποία ανήκουν σε δήμους. Βεβαίως αλλά να το πείτε και στο δήμαρχο της Αθήνας. Ας διαθέσει τα κλειστά του ακίνητα όχι σε συλλογικότητες, αλλά σε ευάλωτους πολίτες», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Το θέμα των βραχυχρόνιων μισθώσεων πρέπει να μελετηθεί περισσότερο. Είναι σωστό ότι υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης ολόκληρων γειτονιών. Έχουμε συζητήσει να φτιάξουμε ομάδα εργασίας που θα συζητήσει το θέμα και θα προτείνει λύσεις ώστε να καταλάβουμε πόσο συνεισφέρει η βραχυχρόνια μίσθωση την αύξηση της τιμής των ακινήτων», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι τράπεζες σήμερα ακόμα φαίνονται διστακτικές να χρηματοδοτήσουν την αγορά ακινήτων. Πρέπει να είναι πιο τολμηρές και έχουμε δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης στέγης και από μη τραπεζικά ιδρύματα», κατέληξε στην πρωτολογία του ο πρωθυπουργός.

Χάρης Δούκας: Αντί ο πρωθυπουργός να εκτοξεύει αβάσιμες κατηγορίες, ας στηρίξει εμπράκτως τις πρωτοβουλίες μας για τα ευάλωτα νοικοκυριά

«Οι άστεγοι, τα άτομα με αναπηρία, οι φοιτητές, οι καλλιτέχνες, η κοινωνία των πολιτών. Αυτές είναι οι συλλογικότητες τις οποίες υπερασπίζομαι και λυπάμαι, πραγματικά, για την ειρωνική αντιμετώπισή τους από τον πρωθυπουργό στη Βουλή.

Όσον αφορά τα κλειστά ακίνητα, ο κ. Μητσοτάκης θα έπρεπε να γνωρίζει την προσπάθεια που κάνω, τις σχετικές συζητήσεις που είχα με την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Ζαχαράκη, αλλά και τη δημόσια τοποθέτησή μου στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Αντί, λοιπόν, να εκτοξεύει αβάσιμες κατηγορίες τον καλώ να στηρίξει εμπράκτως τις πρωτοβουλίες μας για την ενίσχυση των ευάλωτων νοικοκυριών», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

