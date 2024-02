Life

Πρεμιέρα για τους “Boomers” με πρωτιά στην τηλεθέαση

Απόλυτα επιτυχημένο το νέο εγχείρημα μιας αγαπημένης τηλεοπτικής παρέας, το οποίο αγκαλιάστηκε από το κοινό.

Και με τους «Boomers», ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, ήταν πρώτοι στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54. Η πρεμιέρα της νέας εκπομπής της παρέας από τη Θεσσαλονίκη, που έγινε την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, σκόραρε 18,1%, σημειώνοντας 4,6 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Η εκπομπή υπερίσχυσε του ανταγωνισμού, έχοντας μαζί της 1.443.953 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Οι «Boomers», η νέα τηλεοπτική διαδρομή των «Ράδιο Αρβύλα», θα είναι και πάλι στις οθόνες μας την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στις 20:00.

