Σεισμός 6.3 Ρίχτερ στην Χαβάη

Σεισμός 6.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Χαβάη, στις 10:06 τοπική ώρα.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ειδικότερα το επίκεντρο εντοπίζεται πέντε χιλιόμετρα νότια της περιοχής Νααλέχου.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού Ωκεανού, ενημέρωσε πως δεν υπάρχουν φόβοι για τσουνάμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι στην Χονολουλού, την πρωτεύουσα του νησιωτικού συμπλέγματος, ένιωσαν ελαφριές δονήσεις.

