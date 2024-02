Γάζα - Ράφα: Επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο ξεκίνησε το σφυροκόπημα το τελευταίου καταφυγίου του παλαιστινιακού πληθυσμού.

-

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει από τη νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο τον τομέα της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να έχει δώσει εντολή στον στρατό να ετοιμάσει «σχέδιο απομάκρυνσης» για εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που βρίσκονται στο σημείο πριν από μια πιθανή χερσαία επίθεση.

Νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν πλήγματα κοντά στην πόλη αυτή, όπου βρίσκονται πλέον 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, με τη μεγάλη τους πλειονότητα να είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τη βία σε πιο βόρειες περιοχές.

BREAKING:



? ???? Israel began targeting Rafah in Gaza



A settlement on the border with Egypt where 1.9 million Palestinians have taken refuge in refugee camps.



Many casualties and the majority of victims are children.



Earlier, Netanyahu ordered the invasion of Rafah despite… pic.twitter.com/ep2htcpT60