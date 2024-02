Συνταγές

Λαζάνια με κιμά και γραβιέρα από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)

Μια εξαιρετικά γευστική και γρήγορη συνταγή, στην οποία μπορούν να γινουν αρκετές παραλλαγές, μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής "I LOVE Σου Κου" του ΑΝΤ1.

Συνταγή για λαζάνια με κιμά και γραβιέρα μας πρότεινε και μας έδειξε βήμα – βήμα ο σεφ της εκπομπής «I LOVE Σου Κου»..

Όπως σημείωσε ο Νικόλας Καρβέλας, μπορεί η συνταγή να γίνει με πολλές παραλλαγές, πχ. αντί για μοσχαρίσιο κιμά να χρησιμοποιηθεί κιμάς κοτόπουλου ή αντί για κιμά να χρησιμοποιηθούν γαρίδες, που θα ετοιμαστούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με το κρέας.

Υλικά για τα λαζάνια με κιμά και γραβιέρα:

800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο

1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο

100 γραμμάρια ελαιόλαδο

1 καρότο τριμμένο

1 κονσέρβα τομάτα κονκασέ

100 γραμμάτια πελτέ τομάτας

300 γραμμάρια νερό

1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα σκόνη

1/4 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο

Αλάτι

Πιπέρι

1 πακέτο λαζάνια φύλλο

400 γραμμάρια γραβιέρα πικάντικη τριμμένη

1 μάτσο βασιλικό

1 μάτσο μαϊντανό

Παρακολουθήστε την εκτέλεση της συνταγής και τα μυστικά για τα λαζάνια με κιμά και γραβιέρα:που μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της εκπομπής του ΑΝΤ1, ο σεφ Νικόλας Καρβέλας.

