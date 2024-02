Κοινωνία

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Τα εκρηκτικά, οι ΟΥΚαδες και η Greek Mafia (εικόνες)

Το τετράδιο με τις σημειώσεις, οι ποσότητες εκρηκτικών, ο ρόλος του καταδικασμένου ως ηγετικού μέλους της "Συνωμοσίας" και η αναζήτηση διαύλων με την Greek Mafia.

Νέα δεδομένα στις έρευνες για το οργανωμένο έγκλημα και την εγχώρια μαφία έθεσε η μυστική επιχείρηση του Τμήματος Εκβιαστών που οδήγησε στη σύλληψη ενός πρώην ηγετικού στελέχους της «Συνωμοσίας των Πυρήνων της Φωτιάς», δύο μελών της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού και ενός πορτιέρη γνωστού κλαμπ της Αθήνας. Οι συλληφθέντες το πρωί του Σαββάτου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και εν συνεχεία σε ανακριτή, από όπου θα ζητήσουν προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία τους.

Η έρευνα των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες ότι στελέχη του ΠΝ κατέχουν σημαντική ποσότητα εκρηκτικών και ετοιμάζονται να τη διαθέσουν σε άτομο που έχει κατηγορηθεί για τρομοκρατία. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν χωρίς ακόμα να έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος για τον οποίο το πρώην μέλος της οργάνωσης ήθελε τις εκρηκτικές ύλες.

Γι’ αυτό και στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας έχει μπει η συνεργασία που φέρεται να είχε ο συλληφθείς με γνωστό πρόσωπο της Greek Mafia, το οποίο δολοφονήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στον Κορυδαλλό. Από τη συνεργασία τους, σύμφωνα με το protothema.gr, αποκαλύπτεται η σύνδεση μεταξύ μελών της Greek Mafia με μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις, όπως αυτή, μεταπηδούν από την τρομοκρατία στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτό που ερευνούν τώρα οι αστυνομικοί είναι αν το εν λόγω άτομο ετοίμαζε κάποιο χτύπημα για λογαριασμό ανθρώπων της «νύχτας».

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο εκτεταμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της εγχώριας μαφίας, ενώ στη κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πιστόλια, σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, βραδύκαυστα φυτίλια, δύο κουτιά σημαντικής ποσότητας ΤΝΤ και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Ειδικότερα, κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του πρώην μέλους της οργάνωσης βρέθηκε ένα όπλο καθώς και ένα τετράδιο με σημειώσεις το οποίο ήδη βρίσκεται υπό ανάλυση καθώς φέρεται να περιέχει σημαντικά στοιχεία, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής περισσότερα γνωστά. Στην κατοχή των υπολοίπων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, TNT σε τεμάχια των 250 γραμ., τέσσερις πυράγωγες ακαριαίες θρυαλλίδες, χειροβομβίδα κ.α.

Αυτό που θέλουν να διαπιστώσουν τώρα οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. είναι τον τρόπο με τον οποίο οι συλληφθέντες είχαν καταφέρει να «εφοδιαστούν» με τόσο μεγάλη ποσότητα πολεμικού υλικού. Αναζητούν δηλαδή αυτόν ή αυτούς που τους προμήθευαν με εκρηκτικές ύλες. Μάλιστα, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, είναι οι συλληφθέντες να έκλεψαν τα εκρηκτικά από κάποια αποθήκη του στρατού.

Nα σημειωθεί ότι ένα από τα στελέχη του ΠΝ και ο πορτιέρης που είναι αδέρφια, καθώς και ο 4ος συλληφθείς έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για -κατά περίπτωση- επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση των νόμων περί όπλων, περί αθλητισμού (κατοχή εκτοξευτήρα φωτοβολίδων) και περί ντόπινγκ, καθώς και για βιασμό.

