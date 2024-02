Παράξενα

Κέρκυρα: Σύλληψη φαρσέρ για τοποθέτηση βόμβας στην Αθήνα!

Τι μηνύματα έστελνε ο άντρας. Ποιες είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Στην σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα από την Κέρκυρα προχώρησε η ΕΛΑΣ. Το βράδυ της Παρασκευής 9 Φεβρουαρίου, ο άντρας έστειλε e-mail, με το οποίο απειλούσε ότι έχει βάλει βόμβα στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της ειρήνης των πολιτών και ψευδή καταγγελία.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Η έρευνα αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη αποστολής απειλητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας, βραδινές ώρες της 09-02-2024.

Πρόκειται για 31χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη πρωινές ώρες σήμερα (10-02-2024) στην Κέρκυρα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της ειρήνης των πολιτών και ψευδή καταγγελία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.

