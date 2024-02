Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΟΦΗ: Τεσσάρα και επιστροφή στις νίκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Πειραιώτες επιβλήθηκαν του ΟΦΗ, υπό το βλέμμα του νέου τους; προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

-

Επιστροφή στις νίκες για τον Ολυμπιακό, μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η πειραϊκή ομάδα ξέσπασε στον ΟΦΗ τον οποίο νίκησε με 4-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στην εναρκτήρια συνάντηση της 22ης αγωνιστικής και αναμένει τα αυριανά αποτελέσματα της «τρόικας» κορυφής με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να μειώσει τη διαφορά από τους «Δικέφαλους» (παίζουν μεταξύ τους στην Τούμπα) και τους «πράσινους».

Ο αγώνας διεξήχθη υπό το βλέμμα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος αμέσως μετά την άφιξή του μετέβη στο φαληρικό γήπεδο όπου και παρακολούθησε την αναμέτρηση μαζί με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βάσκος τεχνικός, Κυπελλούχος Ευρώπης (Europa League) πέρυσι με την Σεβίλλη, θα είναι ο νέος προπονητής των «ερυθρόλευκων» και πιάνει δουλειά από αύριο για να προετοιμάσει την ομάδα ενόψει του αγώνα με τη Φερεντσβάρος την ερχόμενη Πέμπτη, για τα πλέι οφ του Conference League.

Οι γηπεδούχοι, που είχαν σήμερα υπηρεσιακό στον πάγκο τους τον τεχνικό της Κ19, Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, ξεκίνησαν σε πολύ υψηλό τέμπο από το πρώτο σφύριγμα του Τσιμεντερίδη και με την πίεση που άσκησαν, ακόμα και στον τερματοφύλακα Μπάουμαν, δημιούργησαν ανυπέρβλητο πρόβλημα στην κυκλοφορία των Κρητικών, με συνέπεια τα πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις των παικτών του ΟΦΗ, που κόστισαν ακριβά.

Μόλις στο 6ο λεπτό και σε μπαλιά στην πλάτη της άμυνας ο Μπάουμαν βγήκε από την εστία του προσπαθώντας να διώξει την μπάλα αλλά την έστειλε πάνω στον Μασούρα, που εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και άνοιξε το σκορ σε άδειο τέρμα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Φορτούνης έκανε το γύρισμα από δεξιά, οι αμυντικοί δεν κατόρθωσαν να απομακρύνουν και ο Ελ Κααμπί έγραψε από κοντά το 2-0 δίνοντας σαφές προβάδισμα νίκης στην ομάδα του, με το 13ο γκολ του (συνολικά) στα ερυθρόλευκα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να «πνίγει» τον αντίπαλό του, η κατοχή έφτασε στο 73% και στο 34΄ από νέο λάθος αμυντικού στην απομάκρυνση της μπάλας αυτή κατέληξε έξω από την περιοχή στον Ποντένσε, που προχώρησε, άδειασε έναν αντίπαλο και πλάσαρε ψύχραιμα για το 3-0. Στο 38΄ ο Μπάουμαν έκανε μεγάλη απόκρουση σε σουτ του Μασούρα και στην εκτέλεση του κόρνερ που ακολούθησε ο Κάρμο, με τρομερό σε δύναμη αριστερό βολέ, τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Ο ΟΦΗ έγινε απειλητικός για πρώτη φορά στο 41΄, όταν ο Ισέκα δεν κατάφερε να κοντρολάρει σωστά προ του Πασχαλάκη, ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα, ενώ στο 43΄ το σουτ του Τσικίνιο έφυγε ελάχιστα άουτ, σε ένα ημίχρονο απόλυτης κυριαρχίας των γηπεδούχων, που πέτυχαν τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο για πρώτη φορά στο εφετινό πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη το είχαν κάνει απέναντι σε Τσουκαρίτσκι και Μπάτσκα Τόπολα.

Έχοντας πάρει ό,τι ήθελαν από τα πρώτα 45 λεπτά οι γηπεδούχοι μείωσαν κατά τι το ρυθμό τους στην επανάληψη αλλά συνέχισαν να κυριαρχούν, και αφού είχαν μια καλή στο 57΄ με το κοντινό σουτ του Ελ Κααμπί να φεύγει άουτ, έφτασαν στο 4-0 ένα λεπτό αργότερα με τον Φορτούνη, που δέχθηκε την ασίστ του Τσικίνιο στην πλάτη της άμυνας και στην αναπήδηση της μπάλας «κρέμασε» τον Μπάουμαν.

Έχοντας πια στραμμένο το μυαλό στον ευρωπαϊκό αγώνα της ομάδας, ο Συλαϊδόπουλος προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές για να δώσει ανάσες σε Μασούρα, Έσε, Φορτούνη και Ελ Κααμπί, με τον σκόρερ του τέταρτου γκολ να δίνει τη θέση του στον Καμπράλ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Ο επιθετικός από το Πράσινο Ακρωτήριο λίγο έλλειψε να χριστεί σκόρερ μερικά λεπτά αργότερα, όταν βγήκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι στη σέντρα του Αλεξανδρόπουλου άλλα σούταρε ψηλά. Από την πλευρά του, ο ΟΦΗ έχασε την ευκαιρία να μειώσει στο 79ο λεπτό, όταν το φάουλ του Μπάκιτς λίγο έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη, που πάντως είχε εκτιναχθεί στην πορεία της μπάλας.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κάρμο - Μαρινάκης, Μπάκιτς

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Σωτήρης Συλαϊδόπουλος): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε (71΄ Ιμπόρα), Τσικίνιο, Φορτούνης (61΄ Καμπράλ), Μασούρας (77΄ Ναβάρο), Ποντένσε (46΄ Αλεξανδρόπουλος), Ελ Κααμπί (61΄ Γιόβετιτς)

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Μαρινάκης, Βούρος, Γιαννούλης (46΄ Θοράρινσον), Αμπάντα, Γκλάζερ, Γκαγέγος (46΄ Μοσκέρα), Μπάκιτς, Μπάκου (81΄ Ριέρα), Αποστολάκης (61΄ Χιμένεθ), Ισέκα (61΄ Φελίπε Λουίζ)

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από HORECA: Θα έχουμε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο

Αγρότες: Τα 15 μέλη της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μαξίμου

Σύνταγμα: Επεισόδια και προσαγωγές σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη (βίντεο)