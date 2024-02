Κοινωνία

Τέμπη: Χωρίς τηλεδιοίκηση 120 χιλιόμετρα στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, έναν χρόνο μετά την τραγωδία (βίντεο)

Αίσθηση προκαλούν οι παραδοχές για την κατάσταση στο σιδηδρομικό δίκτυο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες τραυματιών και συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και εκπρόσωπος των μηχανοδηγών μίλησαν την Κυριακή το πρωί στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για την κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο και όσα θα δούμε το βράδυ στην εκπομπή «Αρένα» για τα Τέμπη, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από την πολύνεκρη τραγωδία.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά ότι σε 120 χιλιόμετρα της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση μέχρι σήμερα, λόγω καταστροφών από την κακοκαιρία, ενώ σε ότι αφορά την ασφάλεια των σιδηροδρομικών δρομολογίων ο εκπρόσωπος των εργαζόμενων είπε ότι εχει ληφθεί μια σειρά από μέτρα και πως δεν υπάρχει περίπτωση να επαναληφηθεί δυστύχημα όπως αυτό του 2023 στα Τέμπη, το οποίο απέδωσε σε ανθρώπινο λάθος.

H Μαρία Αναστασοπούλου, απόψε στις 24:00, μαζί με τους δημοσιογράφους της «Αρένας», συναντά στο σημείο της τραγωδίας τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και επιζήσαντες από εκείνο το εφιαλτικό ταξίδι.

Στην «ΑΡΕΝΑ», φιλοξενούνται συγκλονιστικές αφηγήσεις για τις πρώτες ώρες της τραγωδίας, μαρτυρίες που, πραγματικά, σοκάρουν. Οι συγγενείς των θυμάτων διατυπώνουν τα ερωτήματά τους για τη νύχτα της τραγωδίας. Παράλληλα, εκφράζουν την οργή τους για την καθυστέρηση στις έρευνες και την απόδοση ευθυνών σε όλα τα πρόσωπα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, όπως οι ίδιοι ζητούν επιτακτικά.

Στο οδοιπορικό της «ΑΡΕΝΑΣ», η Μαρία Αναστασοπούλου πηγαίνει στο επίμαχο σταθμαρχείο και στο «κλειδί», που ποτέ δεν γύρισε ο σταθμάρχης. Ταυτόχρονα, καταγράφει τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα, τι διορθώθηκε, αλλά και ποιες είναι οι ελλείψεις που, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ένα χρόνο μετά την τραγωδία.

Συγγενείς θυμάτων, πολιτικοί και δημοσιογράφοι έρχονται στο στούντιο της «ΑΡΕΝΑΣ» σε μία εκπομπή που θα συζητηθεί.

