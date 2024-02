Πολιτική

Χατζηδάκης: Κατώτατος μισθός πάνω από 800 ευρώ την 1η Απριλίου

Πόση θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Τι είπε ο "τσάρος" της οικονομίας για τις παροχές στους αγρότες και τις αυξήσεις αποδοχών σε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα ανακοινωθεί στο τέλος Μαρτίου έτσι ώστε να ισχύσει από την 1η Απριλίου και ο κατώτατος μισθός θα είναι άνω των 800 ευρώ.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι «το πρώτο ψηφίο του κατώτατου μισθού θα ξεκινάει από οκτώ, αλλά υπάρχει διαβούλευση με τους φορείς και παραμένει στόχος της κυβέρνησης μέχρι το τέλος της τετραετίας να πάμε στα 950 ευρώ».

Ενώ, για τον μέσο μισθό είπε ότι έχει αυξηθεί περίπου 20% τα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ. «Παραλάβαμε τον μέσο μισθό 1.046 ευρώ και τώρα είναι 1.258 ευρώ, σχεδόν 20% αύξηση», πρόσθεσε.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο υπουργός δήλωσε παράλληλα ότι «στις 40 ημέρες που έχουν περάσει από την Πρωτοχρονιά, έχουμε ανακοινώσει ήδη πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, έχουμε δεσμευτεί για εφημερίες των γιατρών και έχουμε δεσμευτεί για την αύξηση του επιδόματος γέννησης. Αυτά κοστίζουν 210- 212 εκατ. ευρώ. Όλο αυτό είναι σε συνάρτηση με την πρόοδο της οικονομίας. Νοιαζόμαστε να μην φύγει η κατάσταση από την τροχιά που έχει μπει».

«Εάν έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, εάν έχουμε υπέρβαση θετική σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, είμαστε εδώ για να επιστρέψει το υπερβάλλον πίσω στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο έκτακτης ενίσχυσης το Πάσχα.

Για τους αγρότες, ο υπουργός τόνισε: «Απέναντι στους αγρότες, ανεξαρτήτως των κομμάτων, όλοι τρέφουμε μία συμπάθεια. Αισθανόμαστε κοντά στους ανθρώπους αυτούς και τα προβλήματά τους και τα κατανοούμε. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι κατανοούν ότι υπάρχουν κάποια όρια. Εμείς εξαντλούμε τα περιθώρια και γι αυτό ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα καύσιμα θα επιστραφεί. Αυτό είναι πάνω από 80 εκατ. κόστος για το Δημόσιο. Από εδώ και πέρα, μελετούμε με ποιον τρόπο και όσο πιο γρήγορα γίνεται να επιστραφεί αυτό».

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε επίσης ότι «πρέπει να δούμε τη δομή του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι μαζί να δούμε θέματα λειτουργίας των ομάδων παραγωγών, των συνεταιρισμών, που πάνε τα χρήματα που παίρνουμε από την Ε.Ε. Πρέπει να μιλήσουμε και για τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται στον αγροτικό τομέα για να έχουν ένα μόνιμο και βιώσιμο εισόδημα».

Ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος για το ραντεβού της Τρίτης μεταξύ του πρωθυπουργού και των αγροτών, ο κ. υπουργός απάντησε: «Οι ίδιοι θα καταλάβουν την καλή διάθεση της κυβέρνησης. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε μαζί τους. Πιστεύουμε στον ανοικτό διάλογο με ανοικτούς δρόμους. Αν ακολουθήσουν και οι ίδιοι μία μετριοπαθή γραμμή, όπως ακολουθεί και η κυβέρνηση, θα μπορέσουμε να βρούμε ένα αποτέλεσμα. Ένας καλόπιστος διάλογος θα οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Δεν έχουμε ατελείωτες δυνατότητες».

Επεσήμανε εξάλλου, πως «στο τέλος της χρονιάς θα πρέπει να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 2,1% του ΑΕΠ, σχεδόν 5 δισ. ευρώ για να μειωθεί το χρέος. Αυτό θα το κρατήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τις παροχές που έχουμε δεσμευτεί. Και αν υπάρχει περίσσευμα στο τέλος της χρονιάς, θα δούμε όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Τα στοιχεία του Ιανουαρίου δείχνουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά στο επίπεδο των εσόδων».

