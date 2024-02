Κοινωνία

Άνδρας κακοποίησε σεξουαλικά 13χρονο αγόρι με αυτισμό

Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια ενός άνδρα ο 13χρονος. Πώς εκμεταλλεύτηκε ο συλληφθείς την αγάπη του αγοριού για τα πατίνια.

Συνελήφθη 42χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 13χρονου αγοριού που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού



Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθη βραδινές ώρες της 9-2-2024, 42χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 42χρονος γνωρίζοντας το έντονο ενδιαφέρον του αγοριού στα πατίνια που απορρέει από τη αναπτυξιακή του δυσκολία, με το πρόσχημα να του χαρίσει ένα πατίνι, τον οδήγησε μεσημβρινές ώρες της 9-2-2024 εντός της οικίας του και προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Μετά την καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. τον ακινητοποίησαν εξωτερικά της οικίας του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

