Κακοκαιρία: Χαλαζι, πτώσεις δέντρων και προβλήματα (βίντεο)

Δέντρα έπεσαν σε αυτοκίνητα και δρόμους. Έστρωσε το χαλάζι σε διάφορες περιοχές της χώρα.

Αρκετά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία που έπληξε από την Κυριακή τη χώρα, με κυριότερα αυτά που προκάλεσαν οι πτώσεις δέντρων, λόγω των ισχυρών ανέμων, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού έπεσε στη δυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα να «βλέπει» πρώτη το…πρόσωπο της κακοκαιρίας και τη Λήμνο να το βλέπει εξίσου…αγριεμένο.

Η Πάτρα δέχθηκε επίσης μεγάλο όγκο χαλαζιού, ενώ τη νύχτα της Κυριακής οι άνεμοι έπνεαν και εκεί θυελλώδεις.

Και στην Κέρκυρα η κακοκαιρία ξεκίνησε από νωρίς το βράδυ της Κυριακής, με το χαλάζι με πέφτει σε πολλές περιοχές και τους ανέμους να ρίχνουν σε πολλές περιπτώσεις δέντρα. Σε μία μάλιστα, στην περιοχή Αλεπού, κοντά στο Μον Ρεπό, ένα τεράστιο δέντρο καταπλάκωσε τέσσερα αυτοκίνητα.

Στη Λήμνο η κακοκαιρία ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, με έντονη βροχή, χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το πρωί σε μεγάλο τμήμα της Μύρινας ενώ προβλήματα υπήρξαν και στην κυκλοφορία των οχημάτων με τον δρόμο στο παραλιακό μέτωπο να κλείνει προσωρινά μετά από πτώση δέντρου, ενώ και σ άλλα σημεία της πόλης φερτά υλικά έχουν μεταφερθεί στους δρόμους.

Επίσης στην περιοχή του Εβγατή ξεριζώθηκαν δέντρα κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου.

Επιτόπου επιχειρούν συνεργεία του Δήμου Λήμνου.

Από τους ισχυρούς ανέμους, δέντρα κόπηκαν στο Πεδινό και στην Ατσική, ένα στέγαστρο στο Πλατύ αποκολλήθηκε ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να παρέμβει προκειμένου να απεγκλωβίσει τέσσερα άτομα στην περιοχή Καραμανλίδικα.

Επίσης, δύο οχήματα καταπλακώθηκαν από πτώση τοιχίο του γηπέδου Ατσικής, ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε κλήση και για απάντληση υδάτων από υπόγειο σπιτιού στην περιοχή Παναγία του Τσας.

