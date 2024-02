Πολιτική

Μαρινάκης: “Διπλό” το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες

Η προστασία των ανηλίκων, οι διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και τη Σερβία και το αγροτικό στο επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο επιχείρηση από την ΕΚΑΜ σε κτίριο στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς που ακούστηκαν και κλήση στην ΕΛΑΣ.

Σε λίγη ώρα θα εκδοθεί ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία.

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Βελιγράδι όπου σήμερα το πρωί είχε επίσημη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, καθώς και τη βούλησή του για ενίσχυση και εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας με συνέργειες στην ενέργεια, τις υποδομές και τις μεταφορές.

Ο Πρωθυπουργός, αυτή την ώρα, απευθύνει χαιρετισμό μαζί με τον πρόεδρο της Σερβίας σε Σερβοελληνικό επιχειρηματικό Φόρουμ που πραγματοποιείται με αφορμή την έκθεση Specialized Expo 2027, την οποία θα φιλοξενήσει η Σερβία.

Στοχευμένη οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Οι ενισχύσεις αφορούν σε πάνω από 730.000 νοικοκυριά και καλύπτουν τους πρώτους δύο μήνες του 2024. Ειδικότερα, για τον Ιανουάριο η οικονομική στήριξη διαμορφώνεται σε 26Euro ανά μεγαβατώρα και για τον Φεβρουάριο σε 18Euro ανά μεγαβατώρα αντιστοίχως, για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Με τις ενισχύσεις αυτές απορροφάται το 100% του αυξημένου κόστους, ενώ η συνολική αξία της οικονομικής στήριξης για το ρεύμα που παρέχεται στα εν λόγω νοικοκυριά υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Κατατέθηκε στην Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Η μεταρρύθμιση αυτή κινείται σε δύο άξονες:

Πρώτον, στην αντιμετώπιση της «μικρομεσαίας» εγκληματικότητας με βασικό μέσο την έκτιση των ποινών, που καταπολεμά το αίσθημα ατιμωρησίας και αυξάνει την ασφάλεια του πολίτη. Για παράδειγμα:

Η αναστολή της ποινής για πλημμελήματα μετατρέπεται από κανόνας σε εξαίρεση. Θα μπορεί να χορηγηθεί σε ποινές φυλάκισης έως ένα έτος όταν οι αμετάκλητες προηγούμενες καταδίκες δεν υπερβαίνουν το ένα έτος.

Σε ποινές φυλάκισης από 2 έως τρία έτη, αλλά και αυτές άνω των 3 ετών θα προβλέπεται έστω και μερική έκτιση της ποινής σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ σε ποινές φυλάκισης έως δύο ετών θα αποτελεί προτεραιότητα η έκτιση ποινών με εναλλακτικούς τρόπους.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο κάθειρξης επί συρροής κακουργημάτων στα 25 έτη (από 20). Αντίστοιχα και επί συρροής πλημμελημάτων στα 10 έτη (από 8).

Η αποφυλάκιση υπό όρους θα εναπόκειται στην ουσιαστική κρίση του δικαστικού συμβουλίου ανάλογα με την επικινδυνότητα του εγκλήματος και τα ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη.

Δεύτερον, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και του χρόνου της ποινικής δίκης, που αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδίου για ταχύτερη απονομή του δικαίου στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Η άμεση εκδίκαση, χωρίς τήρηση της χρονοβόρας διαδικασίας των συμβουλίων σε σοβαρά κακουργήματα (εμπρησμός δάσους ή η διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών), όπως και κακουργήματα όλων των ειδικών ποινικών νόμων.

Η πρόβλεψη υψηλών χρηματικών προστίμων για τους δικομανείς και όσους με δόλιες και προφανώς αβάσιμες μηνύσεις απασχολούν ασκόπως τον μηχανισμό απονομής της δικαιοσύνης.

Επίσης, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, που αντιμετωπίζουν κρίσιμα θέματα αυξημένου εθνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η οικολογική καταστροφή μέσω των εμπρησμών, η ενδοοικογενειακή βία, η προστασία αλλά και η παραβατικότητα των ανηλίκων. Ενδεικτικά:

Ένταξη των ανηλίκων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στο προστατευτικό πλέγμα του άρθρου 227 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που θωρακίζει το θύμα κατά τον τρόπο εξέτασης και το προφυλάσσει από επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ψυχική ταλαιπωρία.

Θεσπίζεται υποχρέωση των επαγγελματιών (εκπαιδευτικοί, ιατροί, ψυχολόγοι κ.ά) να καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με ταυτόχρονη ενίσχυση του πλέγματος προστασίας, από ενδεχόμενες σε βάρος τους κακόβουλες μηνύσεις.

Δημιουργείται το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας με την ενίσχυση των δημοσίων και ιδιωτικών δομών που τους παρέχουν οικονομική και ψυχολογική στήριξη.

Ενισχύονται τα δικονομικά μέσα με σκοπό την προστασία των θυμάτων και την πρόληψη υποτροπής των δραστών.

Τέλος, το Σχέδιο Νόμου, ενισχύει τη διαφάνεια της δημόσιας ζωής, θεσπίζοντας ειδικές ποινικές ευθύνες των Νομικών Προσώπων σε περιπτώσεις δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου να αποσπάσουν αθέμιτα οφέλη.

Κοινό ανακοινωθέν με αφορμή τον Πέμπτο Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ εξέδωσαν το Υπουργείο Εξωτερικών και το State Department.

Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται πως ο Στρατηγικός Διάλογος υπηρετεί την επιτάχυνση της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δύο χώρες αξιοποίησαν την πέμπτη συνάντηση του Στρατηγικού Διαλόγου για να υπογραμμίσουν την αναπτυσσόμενη διμερή και διατλαντική σχέση τους που εδράζεται σε κοινές δημοκρατικές αξίες και συμφέροντα.

Κατά τον φετινό Διάλογο, η Ελλάδα υπέγραψε τις «Συμφωνίες 'Αρτεμις» και είναι η 35η χώρα που προσχωρεί σε αυτές. Σύμφωνα με τις αρχές των Συμφωνιών 'Αρτεμις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επιβεβαιώνουν την κοινή τους δέσμευσή σε ένα κοινό όραμα για ειρηνική, βιώσιμη και διαφανή συνεργασία στον τομέα του διαστήματος.

Το κοινό ανακοινωθέν μεταξύ άλλων αναφέρεται σε περιφερειακά ζητήματα, αναδεικνύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών προκλήσεων και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, την ενέργεια και το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το εμπόριο, τις επενδύσεις, επαναβεβαιώνοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Αύριο, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 12:00 με τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Επιτροπής μπλόκων των αγροτών και στις 13:00 με το Προεδρείο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, στις 10:30 ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην τελετή ένταξης νέων πυροσβεστικών πλοίων στο Πυροσβεστικό Σώμα».





