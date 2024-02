Κόσμος

Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα δεν υπόκειται σε καμία απειλή από την Τουρκία

Τι αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ για την πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία. Γιατί μπορεί αυτή να είναι η τελευταία αγορά μαχητικών από την χώρα.

Στην πώληση των F-16 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία και στην αντίδραση της Ελλάδας αναφέρεται σε άρθρο του ο Χακκί Οτσάλ για την Μιλλιέτ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, ο αρθρογράφος αναφέρει πως

"Οι φίλοι μας είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Ωστόσο όσο η Ελλάδα παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, δεν υπόκειται σε καμία απειλή από την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται προστασία με «ειδικούς όρους» στην προμήθεια των F-16."

Στο άρθρο αναφέρεται:

«Η Καθημερινή είναι, σε σχέση με πολλά άλλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ένα ανοιχτόμυαλο και πολιτισμένο όργανο, το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζει ότι όσο η Ελλάδα παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ, δεν υπόκειται σε καμία απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν κυνηγάει τρομοκράτες εντός των ελληνικών συνόρων, όπως κάνει στο Ιράκ και τη Συρία, αλλά απαιτεί την έκδοσή τους μέσω της διπλωματικής οδού.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα δεν χρειάζεται προστασία με «ειδικούς όρους» στην προμήθεια των F-16 για την ασφάλειά της.

Δηλαδή, για όσο διάστημα παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ..»

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον αρθρογράφο της Χουριέτ Φατίχ Τσεγκιργκέ, η λήξη της περιόδου αντιρρήσεων του Κογκρέσου για F-16 «δείχνει ότι η Άγκυρα έχει παίξει πολύ καλά τα χαρτιά της...», προσθέτοντας ότι μπορεί αυτό να είναι το τελευταίο αίτημα της Τουρκίας για F-16, αφού το 2030 η χώρα θα έχει το δικό της εγχώριο μαχητικό.

Ο Φατίχ Τσεκιργκέ γράφει: "Τι μπορεί λοιπόν να συμβεί στη συνέχεια;

Δύο βασικά στοιχεία απομένουν:

Η κρίση που δημιουργήθηκε από τα αμυντικά συστήματα S-400 που αγόρασε η Τουρκία από τη Ρωσία. Και η κρίση των F-35. Η συνεργασία των ΗΠΑ και η βοήθεια προς το PKK/YPG στη βόρεια Συρία, την οποία η Τουρκία έχει ανακηρύξει τρομοκρατική οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν κάποιες συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών. Ο υπουργός Εξωτερικών Hakan Fidan και ο διευθυντής του MIT Ibrahim Kalin θα είναι τα βασικά πρόσωπα σε αυτές τις συναντήσεις.

Αργότερα, ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ενδέχεται να προσκληθεί στον Λευκό Οίκο. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, μπορώ να πω ότι έχουμε εισέλθει σε μια «πιο θετική» περίοδο μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Με λίγο πιο αισιόδοξη άποψη, η πόρτα στα F-35 μπορεί ακόμη και να ανοίξει ξανά. Το 2030 έρχεται το εγχώριο και εθνικό μας μαχητικό αεροσκάφος KAAN. Μετά είναι το K?z?lelma. Θα κατασκευάσει το δικό της μαχητικό αεροσκάφος. Και αυτός είναι επίσης ο λόγος που λέω ότι αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο μας αίτημα για F-16."

