Κοινωνία

Αχαρνών: έκρηξη σε κομμωτήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκλήθηκε από την έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού σε κομμωτήριο στις Αχαρνές.

-

(εικόνα αρχείου)

Έκρηξη σημειώθηκε από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Τρίτης 13/02 σε κομμωτήριο στην Αχαρνών.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στις 02:30 τα ξημερώματα και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από γκαζάκια και μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό.

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα - Ναυτιλιακή εταιρεία: “Τους σκότωσε ο… άνθρωπος τους” (βίντεο)

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης: Δημοσιογράφος “έκοψε βόλτες” ανενόχλητη, μια μέρα μετά τον φάκελο - βόμβα (βίντεο)

Αγρότες - Μητσοτάκης: Η συνάντηση στο Μαξίμου, τα μέτρα και οι προσδοκίες