Φλωρίδης: Στο ΤΕΙ Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη - Σε ζητήματα ασφάλειας δεν παίρνουμε καλό βαθμό

Τι ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δηλώσεις του σχετικά με τις διώξεις και την ακροαματική διαδικασία.

Σε χώρο του πρώην ΤΕΙ Λάρισας ο οποίος τώρα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα, θα πραγματοποιηθεί η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Ο κ. Φλωρίδης σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN τόνισε επίσης ότι η δίκη για τα Τέμπη θα διεξαχθεί τον Ιούνιο και μέσα σε 1,5 μήνα η αίθουσα των ΤΕΙ θα είναι καθ’ όλα έτοιμη, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

«Έχει ξεκινήσει μια επίθεση στους δικαστές που ασχολούνται με την ανάκριση. Είναι άδικο γιατί μέσα σε έναν χρόνο η ανάκριση ολοκληρώνεται. Μιλάμε για 31 κατηγορούμενους. Η έρευνα ήταν μεγάλη. Ολοκληρώνεται όμως η διαδικασία της ανάκρισης και η υπόθεση θα οδηγηθεί κατευθείαν στο ακροατήριο» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Παράλληλα προσθέτει ο κ. Φλωρίδης: «Ο Εισαγγελέας Εφετών ζήτησε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να βρεθεί αίθουσα να γίνει στην Λάρισα η δίκη. Ο Περιφερειάρχης μου τηλεφώνησε, μού είπε για το αίτημα του εισαγγελέα και χρηματοδοτούμε εμείς άμεσα την Περιφέρεια η οποία ετοιμάστηκε με τις τεχνικές υπηρεσίες της ώστε μέσα σε 1,5 μήνα να είναι έτοιμη η διαμόρφωση του χώρου που θα εξυπηρετήσει τους δικαστές, τους κατηγορουμένους, τους δικηγόρους όλων των πλευρών συν το ακροατήριο για την υπόθεση των Τεμπών».

Η συζήτηση προχώρησε και στα μικροεγκλήματα και στις ενέργειες της κυβέρνησης για την αποτροπή τους. «Υπάρχει μια αίσθηση σε όλους πως ότι και να κάνουν δεν θα υποστούν τις συνέπειες. Άρα πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα που θα τους κάνουν να σκεφθούν πως αν παρανομήσουν έχουν μεγάλο κίνδυνο να πάνε φυλακή» ανέφερε αρχικά ο κ. Φλωρίδης

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση στα ζητήματα ασφάλειας δεν παίρνει καλό βαθμό. Ερχόμαστε και λέμε ξεκινάμε δυο προσπάθειες σε δυο μέτωπα. Στο να νομοθετήσουμε ένα πλαίσιο για να αποτρέψουμε αυτούς που θα εγκλιματίσουν και να προχωρήσουμε στην αναδιοργάνωση την αστυνομίας για να είναι πιο λειτουργική».

