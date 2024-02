Πολιτική

Πέτρος Κόκκαλης: “Κόσμος” η ονομασία του νέου κόμματός του

Τι ανάρτησε ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης για το νέο του κόμμα στο Instagram.

Υπογραφές για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα κατέθεσαν στον Άρειο Πάγο ο ο ευρωβουλευτής των Ευρωπαίων Πρασίνων Πέτρος Κόκκαλης, η πρώην αντιδήμαρχος της Βιέννης Μαρία Βασιλάκου και ο πρώην αντιδήμαρχος της Αθήνας Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Το νέο κόμμα φέρει το όνομα «Κόσμος».

Ο Πέτρος Κόκκαλης ανήρτησε φωτογραφία από τον Άρειο Πάγο στον λογαριασμό του στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι, στην ανακοίνωση της αποχώρησής του από την ευρω-ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νοέμβριο, είχε προαναγγείλει τις επόμενες κινήσεις του, καθώς επισήμανε πως «κλείνει ένας κύκλος, αλλά τίποτα δεν τελειώνει εδώ».

