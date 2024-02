Αθλητικά

Ντόχα – Σάκκαρη: Αποκλεισμός… με το καλημέρα

Η 19χρονη Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία, έκανε την ανατροπή κόντρα στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Με το… αριστερό μπήκε σήμερα (13/2) η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 με την επωνυμία “Qatar TotalEnergies Open 2024” που διεξάγεται στην Ντόχα.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 9 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία πέρασε χωρίς αγώνα τον α΄ γύρο, αντιμετώπισε τη Λίντα Νόσκοβα στη φάση των «32» και πήρε το πρώτο σετ με 6-3. Στη συνέχεια, όμως, η 19χρονη Τσέχα (Νο 28 στον κόσμο) αντέδρασε και πήρε τα επόμενα δύο σετ με 7-6(2) και 7-5, με αποτέλεσμα να πανηγυρίσει την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.

Η Σάκκαρη προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο σετ και, παρά τις προσπάθειες της 19χρονης Νόσκοβα να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, καθώς μείωσε σε 4-2, επικράτησε τελικά με 6-3, κάνοντας το πρώτο «βήμα» για την πρόκριση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε με το… καλημέρα “break” στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε 2-0, αλλά η Νόσκοβα «έσπασε» το σερβίς της Σάκκαρη και ισοφάρισε 5-5, ενώ αμέσως μετά έκανε το 6-5.

Στη συνέχεια η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της και ισοφάρισε σε 6-6, με αποτέλεσμα οι δύο τενίστριες να λύσουν τις… διαφορές τους στο τάι μπρέικ. Εκεί η Νόσκοβα προηγήθηκε 5-0 και, παρότι η Σάκκαρη μείωσε σε 5-2, η Τσέχα επικράτησε με 7-2 και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο σετ οι δύο αθλήτριες κράτησαν το σερβίς τους έως και το 5-5. Σε εκείνο το σημείο η Νόσκοβα έκανε “break” και προηγήθηκε 6-5, ενώ αμέσως μετά πανηγύρισε το 7-5 και τη νίκη, η οποία άφησε πρόωρα τη Σάκκαρη εκτός διοργάνωσης.

