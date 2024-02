Υγεία - Περιβάλλον

ΕΛ.ΑΣ: Δεκάδες συλλήψεις για διακίνηση παραποιημένων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ

Η επιχείρηση με την ονομασία SHIELD IV, έγινε σε συνεργασία με τις γαλλικές, ισπανικές και ιταλικές Αρχές.

Η διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, υπό το συντονισμό της Europol, ηγήθηκε από κοινού με τις γαλλικές (French Gendarmerie/OCLAESP), τις ισπανικές (Guardia Civil) και τις ιταλικές Αρχές (Italian Carabinieri Corps /NAS Carabinieri), επιχειρησιακής δράσης με την ονομασία SHIELD IV, για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η δράση υλοποιήθηκε το διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, με τη συμμετοχή αρχών επιβολής του νόμου από 30 χώρες σε τρεις ηπείρους, τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της INTERPOL, της EUROJUST, της FRONTEX, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνίων (WCO), του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς και ιδιωτικών φορέων.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνολικά κατηγορήθηκαν 1.284 άτομα, από τα οποία τα 296 συνελήφθησαν, ενώ η αξία των παράνομων φαρμακευτικών κλπ. προϊόντων που κατασχέθηκαν, ξεπερνά τα 64 εκατομμύρια ευρώ.

Στη Ελλάδα, η διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας χειρίσθηκε 9 υποθέσεις. Μετά από πολύμηνες και διεξοδικές έρευνες, αντικείμενο των οποίων αποτέλεσαν 6 εγκληματικά δίκτυα με εθνική, αλλά και υπερεθνική δράση, συνελήφθησαν 20 άτομα, ενώ στις ποινικές δικογραφίες που σχηματίσθηκαν, συμπεριλήφθηκαν επιπλέον 276.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 60.000 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων

περισσότερα από 100.000 ευρώ

πιστόλι με γεμιστήρα και

2 αυτοκίνητα.

Τα συνολικά έσοδα από την εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων, ξεπέρασαν τα 8.500.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Europol στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/fake-medicines-worth-eur-64-million-eu-markets

Από την ΕΛΑΣ υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

