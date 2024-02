Κοινωνία

Ιερά Σύνοδος – Τέμπη: 57 θύματα, 57 πένθιμοι χτύποι στις καμπάνες μας

Με ποιο συμβολικό τρόπο θα τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων η Ιερά Σύνοδος, στον ένα χρόνο από το δυστύχημα.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, απέστειλε Εγκύκλιο Σημείωμα προς όλους τους ναούς της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και προς όλες τις Μητροπόλεις, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εγκύκλιος προτρέπει τους ναούς να προβούν σε 57 πένθιμες κωδωνοκρουσίες, ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων του δυστυχήματος.

Η απόφαση πάρθηκε μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού, κατά τη συνάντησή της με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο.

Το Εγκύκλιο σημείωμα της Ιεράς Συνόδου αναφέρει επακριβώς:

«Πρός τήν Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών καί τάς Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Διά του παρόντος γνωρίζομεν υμιν ότι τήν 28ην μηνός Φεβρουαρίου 2024 συμπληρούται εν έτος από του πρωτοφανούς σιδηροδρομικού δυστυχήματος εις τήν περιοχήν των Τεμπών, τό οποίον προεκάλεσεν τόν αιφνίδιον θάνατον πεντήκοντα επτά (57) Ελλήνων πολιτών, ως επί τό πλειστον νέων τη ηλικία.

Όθεν, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κ. Μαρίας Καρυστιανού, προτρέπομεν υμίν όπως κατά τήν ως άνω ημερομηνίαν, 28ην μηνός Φεβρουαρίου 2024 καί ώραν 10ην πρωϊνήν, έκαστος Ιερός Ναός της καθ’ υμάς Θεοσώστου Επαρχίας προβή εις πεντήκοντα επτά κωδωνοκρουσίας, αναλογικώς πρός τόν αριθμόν των θυμάτων του εν λόγω δυστυχήματος, εις ένδειξιν τιμής καί σεβασμού εις τήν μνήμην αυτών».

