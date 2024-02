Οικονομία

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Η Ισμήνη Παπακυρίλλου ορίστηκε Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ποια ειναι η Ισμήνη Παπακυρίλλου, που αναλαμβάνει το "τιμόνι" της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ε.Α.Τ.), την οποία συνυπογράφουν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, η κα Ισμήνη Παπακυρίλλου διορίζεται στη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ε.Α.Τ. και αναλαμβάνει καθήκοντα από την 20η.02.2024.

Η κα Ισμήνη Παπακυρίλλου διετέλεσε ανώτερο στέλεχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF), με αρμοδιότητα τα χαρτοφυλάκια χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχει εργαστεί επί εννέα χρόνια στην Παγκόσμια Τράπεζα, στο σκέλος ιδιωτικών επενδύσεων (ΙFC), με αρμοδιότητα επενδύσεις σε Ευρώπη, Κεντρική Ασία και Αφρική, καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων Kings, UCL και LSE του Λονδίνου και του ΜΙΤ στις ΗΠΑ.

