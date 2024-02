Αθλητικά

Λαμία: Επεισόδια σε σχολικό πρωτάθλημα

Mαθητές της ηττημένης ομάδας φέρεται να πέταξαν πέτρες στου αντίπαλούς τους.

Ένταση επικράτησε στο σχολικό πρωτάθλημα της Λαμίας, στο γήπεδο των Καλυβίων «Αλέκος Παπαγεωργίου».

Το ματς κρίθηκε στα πέναλτι και όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά, μέχρι τη στιγμή που μαθητές της ηττημένης ομάδας φέρεται να πέταξαν πέτρα ή πέτρες την ώρα που οι αντίπαλοι έφταναν μπροστά από το λεωφορείο της επιστροφής.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν ευτυχώς όχι για πολύ, και το επεισόδιο έληξε πριν φτάσουν οι αστυνομικοί.

«Καλώ τους μαθητές να μην δημιουργούν προβλήματα και τέτοιου είδους επεισόδια» δηλώσε μέσα από τον LamiaPolis 87,7 ο προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Σπαλιώρας, υπενθυμίζοντας πως οι παραβατικές συμπεριφορές έχουν ποινές που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε διετή αποκλεισμό σχολείων από τα σχολικά πρωταθλήματα.

«Στο γήπεδο όλα κύλησαν καλά όπως έχω ενημερωθεί. Το επεισόδιο αυτό έλαβε χώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης σε απόσταση από τις αθλητικές εγκαταστάσεις των Καλυβίων δεν υπήρξε όμως περαιτέρω συνέχεια και να ευχαριστήσω και δημόσια της ΕΛ.ΑΣ που συνέδραμε διακριτικά» τόνισε ο κ. Σπαλιώρας.

«Οφείλουμε να μάθουμε στα παιδιά ότι όπως η νίκη έτσι και η ήττα είναι μέσα στη ζωή και θα πρέπει να τη διαχειριζόμαστε με ψυχραιμία. Δεν μπορούμε πάντα να κερδίζουμε. Έχω δει γονείς σε σχολικούς αγώνες να είναι ακόμη πιο ευέξαπτοι από μικρά παιδιά και να δημιουργούν φασαρίες. Ας μάθουμε κάποτε να είμαστε φίλαθλοι, όχι οπαδοί, πριν φτάσουμε να παίρνουμε αποφάσεις για πρωταθλήματα κεκλεισμένων των θυρών» επισημαίνει ο κ. Σπαλιώρας.

Πηγή: lamianow.gr

