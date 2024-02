Κοινωνία

Σύλληψη για ναρκωτικά: Περίμενε 24 κιλά χασίς… μέσω κούριερ

Ο νεαρός επιχείρησε να παραλάβει τις ουσίες με πλαστή ταυτόοτητα, τον περίμενε όμως η Αστυνομία.

Στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης» της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και κατόπιν απόφασης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών και έγκρισης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατελήφθη 29χρονος αλλοδαπός να παραλαμβάνει από γραφεία εταιρίας μεταφορών στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, 2 ταχυδρομικά δέματα που περιείχαν 24 κιλά και 600 γραμμάρια, ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 29χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών απογευματινές ώρες της 13-2-2024 στο κατάστημα της εταιρίας μεταφορών στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Κατά τη συναλλαγή, επέδειξε πλαστό δελτίο ταυτότητας με στοιχεία που συμφωνούσαν με τα στοιχεία του υποτιθέμενου παραλήπτη των δεμάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό συνεργών του συνεχίζεται.

