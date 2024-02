Πολιτική

Κασσελάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Θα υπάρξουν συνέπειες σε όποιον καταψηφίσει το νομοσχέδιο

Ποιοι βουλευτες του ΣΥΡΙΖΑ φλερτάρουν έιτε με την αποχή είτε με την καταψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σκληραίνει την στάση του ο Στέφανος Κασσελάκης απέναντι σε όσους βουλευτές σκέφτονται να διαφοροποιηθούν στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Το τοπίο παρέμενε μέχρι σήμερα θολό καθώς ουδείς γνώριζε αν ισχύει τελικά ή όχι η κομματική πειθαρχία την οποία είχε επιβάλλει αρχικά ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας προκλήθηκε από τον Γιάννη Ραγκούση.



«Θέλω να ξέρω τι θα γίνει αύριο σε περίπτωση που κάποιος βουλευτής είτε απέχει από την ψηφοφορία, είτε καταψηφίσει» είπε ο Γιάννης Ραγκούσης.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι «Θα υπάρξουν συνέπειες σε όποιον καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα.»

Οι βουλευτές που σκοπέυουν να απέχουν ή να καταψηφίσουν

Ο Παύλος Πολάκης που είχε εκφράσει τις ενστάσεις του προκαλώντας την πρώτη σημαντική σύγκρουση του με τον Στέφανο Κασσελάκη, εμφανίζεται να έχει επιλέξει να είναι στα Χανιά την Πέμπτη και να απέχει από τη ψηφοφορία, μια επιλογή που μπορεί να του στοιχίσει τη θέση του υπερσυντονιστή στη Βουλή, ενώ τέσσερις ακόμη βουλευτές φλερτάρουν είτε με την αποχή είτε με την καταψήφιση. Η Νίνα Κασσιμάτη, ο Βασίλης Κόκκαλης ο Μίλτος Ζαμπάρας και η Αθηνά Λινού.

