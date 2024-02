Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα - Γεωργιάδης: Δεν αυξήθηκε η συμμετοχή, άλλαξε η κάλυψη στα γενόσημα

Διευκρινίσεις από τον Υπ. Υγείας για την κάλυψη του ΕΟΠΠΥ και την οργή ασφαλισμένων που καλούνται να δίνουν περισσότερα χρήματα, αν δεν αλλάξουν φάρμακα που παίρνουν επί χρόνια.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τις διαμαρτυρίες ασφαλισμένων που τις τελευταίες ημέρες καλούνται να πληρώσουν μεγαλύτερη συμμετοχή για να πάρουν φάρμακα που τους συνταγογραφούνται επί σειρά ετών.

Ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι έχουν αλλάξει όροι αποζημίωσης για τα γενόσημα φάρμακα και δεν έχει υπάρξει η παραμικρή μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων, λέγοντας ότι επιβάρυνση υπάρχει για όσους δεν δεχθούν να πάρουν το φθηνότερο γενόσημο φάρμακο.

Συμπλήρωσε ότι «υπήρχε νόμος του 2021 που έλεγε ότι ο Υπουργός Υγείας θα υπογράψει απόφαση για την τιμή αποζημίωσης στα γενόσημα. Ο νόμος έλεγε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2023, όμως δόθηκε από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δόθηκε παράταση για 31 Ιανουαρίου 2024. Εγώ δεν έδωσα άλλη αναβολή και έτσι τέθηκε σε ισχύ η απόφαση»

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η απόφαση ορίζει ότι «ο ΕΟΠΥΥ, σε κάθε δραστική ουσία αποζημιώνει το φθηνότερο γενόσημο. Δουλειά του φαρμακοποιού να ενημερώνει ότι ο ασθενής έχει 10 επιλογές με βάση την δραστική ουσία. Η δραστική ουσία έχει πολλές εμπορικές ονομασίες, όλα τα φάρμακα αυτά κάνουν την ίδια δουλειά. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φθηνότερο γενόσημο στο 100% Αν κάποιος επιλέξει να πάρει άλλο φάρμακο, πιο ακριβό από το φθηνότερο, θα πρέπει να επιβαρυνθεί την διαφορά».

