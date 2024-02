Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια: εικόνες, προσευχές και... θυμιατά κατά του νομοσχεδίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια πραγματοποιήθηκε έξω από τη Βουλή.

-

Το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, έχει υποστηρικτές αλλά και πολέμιους...

Έξω από τη Βουλή, την Πέμπτη, την ώρα της συζήτησης πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ενάντια στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών από ομάδα ατόμων που προσεύχεται, κρατάει εικόνες και σταυρούς αλλά και...θυμιατίζει.

Ανάμεσα στα συνθήμτα που αναγράφονται στα πλακάτ είναι και κάποια που γράφουν "Πατρίδα - Θρησκεία - Οικογένεια" και "Όχι στο νομοσχέδιο έκτρωμα περί γάμου και τεκνοθεσίας ομοφυλοφίλων".

Ειδήσεις σήμερα:

Δέσποινα Καρνέση - Σπύρος Καρνέσης: Κοινή δήλωση για το φονικό στην Γλυφάδα

“Ο άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: τα “γαλάζια όχι” και η “κόντρα” Μητσοτάκη - Σαμαρά πριν την ψηφοφορία