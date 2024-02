Κόσμος

Έντι Ράμα για υπόθεση Μπελέρη: Η Αλβανία δεν είναι Σιβηρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ζήτημα της δικαιοσύνης σε μια κυρίαρχη χώρα χαρακτήρισε την υπόθεση Μπελέρη ο πρωθυπουργός της Αλβανίας.

-

Φανερά ενοχλημένος με ερώτηση εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών από την Ελλάδα για την υπόθεση Φρέντι Μπελέρι, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

«Η Αλβανία δεν είναι Σιβηρία», απάντησε ο Έντι Ράμα, επισημαίνοντας σχετικά με την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη, ότι είναι «ζήτημα της δικαιοσύνης σε μια κυρίαρχη χώρα». Ο Αλβανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η ΕΕ έχει επαινέσει τη χώρα του για τη μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και πρόσθεσε ότι «κανείς στην Αλβανία δεν είναι υπεράνω του νόμου, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι πολιτικός ή απλός πολίτης, είτε είναι Αλβανός ή Έλληνας υπήκοος». Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας τόνισε ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα δώσει στο τέλος την απάντηση, η οποία θα πρέπει να γίνει σεβαστή. Σημείωσε, τέλος, ότι δεν θα πρέπει να μεταφέρεται το «βαλκανικό τραύμα» στις Βρυξέλλες.

Η δήλωση του Έντι Ράμα έγινε στο πλαίσιο συζήτησης στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με την κοινωνία των πολιτών, παρουσία του πρωθυπουργού του Μαυροβουνίου και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές αξίες και τη διαφάνεια, Βέρα Γιούροβα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δέσποινα Καρνέση - Σπύρος Καρνέσης: Κοινή δήλωση για το φονικό στην Γλυφάδα

“Ο άλλος άνθρωπος” – Πολυχρονόπουλος στον ΑΝΤ1: Δεν είμαι άγιος... είμαι “εκατομμυριούχος” (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: τα “γαλάζια όχι” και η “κόντρα” Μητσοτάκη - Σαμαρά πριν την ψηφοφορία