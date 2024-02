Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια: Κόντρα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για τα... λιγότερα “ναι”

Το ΠΑΣΟΚ είχε μικρότερο ποσοστό θετικών ψήφων από εμάς στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, σημειώνει η Πειραιώς. Πως απαντά η Χαριλάου Τρικούπη.

Μία από τις συγκρούσεις που προκάλεσε η ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ήταν μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αφήνουν αιχμές για τη συνοχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου.

Νωρίτερα, στελέχη της Πειραιώς σχολίασαν μετά το αποτέλεσμα ότι από την ΝΔ ψήφισε θετικά το 68% και από το ΠΑΣΟΚ... μόλις το 66% για να προσθέσουν δηκτικά: «Το ΠΑΣΟΚ, που διεκδικεί τα πρωτεία στο μεταρρυθμιστικό κέντρο είχε μικρότερο ποσοστό στα «ναι» από τη ΝΔ».

Κύκλοι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, απάντησαν στα σχόλια των διαρροών της συμπολίτευσης ότι «όποια επιχείρηση εκ μέρους της ΝΔ για αριθμητικές συγκρίσεις είναι ανεδαφική και τουλάχιστον πολιτικά άστοχη, όταν το 1/3 της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ δεν υπερψήφισε το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε η κυβέρνηση της».

Οι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προσθέτουν πως «είναι χαρακτηριστικό ότι 20 βουλευτές καταψήφισαν με πρώτο τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρουσίασε μάλιστα διακριτή πλατφόρμα, 31 βουλευτές της ΝΔ απείχαν και ο υπουργός Επικρατείας Μ. Βορίδης χαρακτήρισε το κυβερνητικό νομοσχέδιο αντισυνταγματικό. Αυτή η μεγάλη θεσμική αλλαγή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη θετική ψήφο του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς από τη συμπολίτευση στήριξαν το νομοσχέδιο μόλις 107 βουλευτές».

