Ομόφυλα ζευγάρια – Αθανασίου: Ψήφισα “Όχι” γιατί οτιδήποτε άλλο είναι υπεκφυγή

«Το ζήτημα της προστασίας των παιδιών, θεωρώ πως ήταν δικαιολογία», υπογράμμισε ο βουλευτής της ΝΔ.

Ο βουλευτής της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στους λόγους που καταψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, τονίζοντας πως «ήταν για μένα θέμα αξιακού κώδικα».

«Το ζήτημα της προστασίας των παιδιών, θεωρώ πως ήταν δικαιολογία», είπε ο κ. Αθανασίου και συμπλήρωσε πως προτίμησε το «όχι» από την αποχή γιατί «οτιδήποτε άλλο θα ήταν υπεκφυγή».

«Ναι η εικόνα με τις τόσες διαφοροποιήσεις στην ΝΔ, δεν ήταν καλή, αλλά ευτυχώς ο Πρωθυπουργός μας επέτρεψε να ψηφίσουμε κατά συνείδηση», τόνισε ο κ. Αθανασίου.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις αιχμές Σαμαρά ότι υπήρξαν πιέσεις προς τους βουλευτές να ακολουθήσουν την επίσημη γραμμή του κόμματος, δήλωσε ότι «εγώ δεν έγινα αποδέκτης πιέσεων. Συνεννοήσεις έγιναν πιέσεις όμως δεν αντιλήφθηκα».





