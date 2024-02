Υγεία - Περιβάλλον

Φάρμακα - Βαλτάς: Θα αλλάξει ο νόμος, για να μειωθεί η επιβάρυνση των ασφαλισμένων

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την νέα διάταξη, το πρόβλημα με τις συνταγές γιατρών και την λύση βάσει της δραστικής ουσίας των φαρμάκων.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Παρασκευή ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, σχετικά με την αυξημένη συμμετοχή που καλούνται από την πρώτη Φεβρουαρίου να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι που δεν δέχονται να αλλάξουν τα φάρμακα που λάμβαναν μέχρι τώρα, με το φθηνότερο γενόσημο που έχει την ίδια δραστική ουσία, μετά από την έναρξη εφαρμογής παλαιότερου νόμου.

Για το θέμα μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως πλέον ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει το φθηνότερο σκεύασμα με βάσει την δραστική ουσία, λέγοντας πως με την ίδια ουσία μπορεί να υπάρχουν δέκα εμπορικές ονομασίες φαρμάκων, αλλά πλέον θα καλύπτεται το φθηνότερο εξ αυτών από τον ΕΟΠΥΥ και όποιος ασθενής θέλει να μην αλλάξει φάρμακο και να παίρνει εκείνο που έπαιρνε για χρόνια, παρότι έχει ίδια αποτελεσματικότητα με αυτό που αποζημιώνει ο ΕΟΠΠΥ, θα πρέπει να καλύπτει με δική του δαπάνη το επιπλέον κόστος.

Ο κ. Βαλτάς επεσήμανε ότι υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που είδαν τις δαπάνες τους για φάρμακα να αυξάνονται σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, δεδομένου και ότι οι ασφαλισμένοι επηρεάζονται από τον γιατρό τους, που συχνά συνταγογραφεί συγκεκριμένο φάρμακο και όχι την δραστική ουσία, ώστε εν συνεχεία, με την βοήθεια του φαρμακοποιού ο ασθενής να επιλέξει ποιο από τα παρεμφερή φάρμακα θα προμηθευτεί.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου μετέφερε στον τηλεοπτικό αέρα ότι επικοινώνησε με τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει τροποποίηση του νόμου, ώστε η συνταγογράφηση να γίνει μόνο με βάση την δραστική ουσία, γεγονός που θα βοηθήσει τους ασφαλισμένους να αποφεύγουν να πληρώνουν μεγαλύτερη συμμετοχή

