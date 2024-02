Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια – Ζαχαριάδης: Έχω κουραστεί να απολογούμαι για τον Πολάκη

«Δεν κάνω ούτε κρίσεις, ούτε προτείνω στον πρόεδρο τι θα κάνει. Αντί σήμερα να συζητάμε την ομιλία Σαμαρά…», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών μίλησε ο Κώστας Ζαχαριάδης, στην πρωινή εκπομπή του ΜEGA. Μεταξύ άλλων, άφησε σαφείς αιχμές για τον Παύλο Πολάκη, τονίζοντας πως έχει βαρεθεί να απολογείται για τη στάση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι μια μεγάλη στιγμή για την ελληνική δημοκρατία. Είναι μια σημαντική στιγμή για όσους έχουν αγωνιστεί για ανθρώπινα δικαιώματα τα προηγούμενα χρόνια. Έγινε ένα σημαντικό βήμα χθες στη Βουλή, τώρα πρέπει να γίνει και στην κοινωνία γιατί όταν αλλάζεις έναν νόμο δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το bullying, ή η αντίληψη των ανθρώπων. Το κόμμα μου σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι το πιο ομογενοποιημένο. Ήταν υπέρ της ρύθμισης και τηρήσαμε μία στάση αρχών. Συντεταγμένα στηρίζουμε το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να μην γυρίσει όλη αυτή η συζήτηση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Και συνέχισε ο κ. Ζαχαριάδης: «Χθες είχαμε μία ακραία συντηρητική ομιλία από τον κ. Σαμαρά που πρέπει να απαντηθεί από όλο τον κόσμο των δικαιωμάτων. Κανένας σε κανέναν δεν κάνει μάθημα προοδευτισμού. Όλοι πρέπει να ξέρουν σε ποιο κόμμα είναι και τι πρεσβεύει. Έχω βαρεθεί στη ζωή μου να απολογούμαι για τον Πολάκη. Αυτό πρέπει να το λάβει υπόψιν του και ο ίδιος. Είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση. Σε 4 μήνες έχουμε ευρωεκλογές και κρίνονται πολλά για τον χώρο μας και το κόμμα μας».

«Δεν κάνω ούτε κρίσεις, ούτε προτείνω στον πρόεδρο τι θα κάνει. Αντί σήμερα να συζητάμε την ομιλία Σαμαρά, τις αποχές των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, γυρνάει η συζήτηση μέσω Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ; Ο καθένας έχει την ευθύνη της στάσης του, δεν θα πω τι πρέπει να κάνει ο πρόεδρος αλλά ούτε και θα πω τι θα πω στα όργανα του κόμματος. Πρέπει κάπου να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Είναι ένα θέμα που όποιος έρχεται στον ΣΥΡΙΖΑ το ξέρει πολύ καλά. Ο Πολάκης δεν είναι ο Βορίδης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα περνούσε το νομοσχέδιο αν δεν ήταν η βοήθεια του ΣΥΡΙΖΑ», πρόσθεσε ο Κώστας Ζαχαριάδη.

