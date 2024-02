Πολιτική

Κυπριακό - Κασσελάκης: Να δοθεί λύση χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα

επαφές με τον Δήμαρχο Μόρφου Βίκτωρα Χατζηαβραάμ είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάντηση με τον δήμαρχο Μόρφου Βίκτωρα Χατζηαβραάμ πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανος Κασσελακης, συνοδευόμενος από την τομεάρχη Εξωτερικών Ρένα Δούρου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό εξέφρασε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό από εκεί που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά, με σκοπό τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του διεθνούς αυτού ζητήματος στη βάση των Αποφάσεων του ΟΗΕ, προς όφελος του συνόλου του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξέφρασε την ανησυχία του για περιστατικά που έλαβαν χώρα στην νεκρή ζώνη, τονίζοντας ότι πρέπει να καταστεί σαφές σε όλες τις κατευθύνσεις πως δυσμενείς εξελίξεις στο Κυπριακό θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ελληνοτουρκικές και ευρωτουρκικές σχέσεις.

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Μόρφου και το δημοτικό συμβούλιου, προσκάλεσαν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ να συμμετάσχει στην αντικατοχική πορεία που θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, πρόταση την οποία απεδέχθη ο κ. Κασσελάκης.

