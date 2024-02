Κόσμος

Super Bowl – Πυροβολισμοί στο Κάνσας: Ανήλικοι οι κατηγορούμενοι για το φονικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανήλικοι είναι οι δύο κατηγορούμενοι για το φονικό με μαζικούς πυροβολισμούς στην παρέλαση για τον εορτασμό του πρωταθλήματος NFL.

-

Δύο ανήλικοι κατηγορήθηκαν σε δικαστήριο του Κάνσας για τον θανατηφόρο μαζικό πυροβολισμό που προκάλεσε χάος στην παρέλαση της κατάκτησης του Super Bowl από τους πρωταθλητές του NFL, Τσιφς.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλοι 22, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιά, τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης της Τετάρτης.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζάκσον Τζιν Πίτερς Μπέικερ, πάντως, υπογράμμισε ότι θα επιδιώξει να δικάσει τους δύο υπόπτους ως ενήλικες, αλλά σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μιζούρι οι δύο κατηγορούμενοι θα πρέπει πρώτα να δικαστούν ως ανήλικοι.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι οι ηλικίες των τραυματιών από τους πυροβολισμούς κυμαίνονταν από 8 έως 47 ετών, ενώ η Λίζα Λόπεζ-Γκάλβαν, δημοφιλής προσωπικότητα του τοπικού ραδιοφώνου, ήταν αυτή που κατέληξε...

Ειδήσεις σήμερα:

Κορινθία: Ο ΑΝΤ1 μέσα στο σπίτι της οικογένειας “παλαιοχριστιανών” (βίντεο)

Σέρρες - Hellenic Train: Φωτιά “έκοψε” τα δρομολόγια του τρένου

Μπέος – Κηφισιά: Η ποινή που επιβλήθηκε στον πρόεδρο του Βόλου