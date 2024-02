Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αβντιίβκα

Την υποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων ανακοίνωσε ο νέος αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ουκρανίας.

Ο ουκρανικός στρατός αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα την Αβντιίβκα, πόλη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, παραχωρώντας στη Ρωσία τη μεγαλύτερη —κυρίως συμβολική— νίκη της στα πεδία των μαχών έπειτα από την αποτυχία της αντεπίθεσης του που εξαπολύθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

«Όπως προέβλεπαν διαταγές που λάβαμε, αποσυρθήκαμε από την Αβντιίβκα σε θέσεις ετοιμασμένες εκ των προτέρων», ανέφερε μέσω Telegram ο ουκρανός στρατηγός Ολεξάντρ Ταρνάβσκι, διοικητής της περιοχής.

Αντιμέτωπος με εντεινόμενη έλλειψη μέσων, εξαιτίας ιδίως του αδιεξόδου γύρω από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ο ουκρανικός στρατός δύσκολα θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την αναδίπλωση, αντιμέτωπος με τις ρωσικές δυνάμεις που διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες πυρομαχικών και πολύ περισσότερους άνδρες και πίεζαν για να σημειώσουν νίκη στο πεδίο ενόψει της δεύτερης επετείου της εισβολής την 24η Φεβρουαρίου και των προεδρικών εκλογών του Μαρτίου στη ρωσική ομοσπονδία.

Με δεδομένη την «κατάσταση», το ότι «ο εχθρός προελαύνει πατώντας πάνω στα πτώματα των ίδιων των στρατιωτών του κι έχει δέκα φορές περισσότερες οβίδες (...) αυτή είναι η μοναδική σωστή απόφαση», σύμφωνα με τον στρατηγό Ταρνάβσκι. Τα ουκρανικά στρατεύματα απέφυγαν έτσι την περικύκλωση σε αυτή τη βιομηχανική πόλη-οχυρό, που έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς, διαβεβαίωσε.

Πρόκειται για την πρώτη μείζονα απόφαση του νέου αρχηγού του γενικού επιτελείου Ολεξάντρ Σίρσκι αφού ανέλαβε τη θέση, την 8η Φεβρουαρίου. Τη δικαιολόγησε επικαλούμενος την ανάγκη να «σωθούν» οι ζωές των ανδρών του στην πόλη.

