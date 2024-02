Κοινωνία

Αττική Οδός: Κλείνει τμήμα της για όλη τη νύχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του παραχωρησιούχου. Ποιες είναι οι εναλλακτικές διαδρομές.

-

Κλειστή λόγω εργασιών η είσοδος της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο (κόμβος 20) προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 17/02 έως τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 18/02.

Συγκεκριμενα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου 17/02/2024 έως τις 06:00 το πρωί της Κυριακής 18/02/2024, η είσοδος της Αττικής Οδού από Μαρκόπουλο (κόμβος 20) προς Αεροδρόμιο και Ελευσίνα.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν ως εξής:

Οι διερχόμενοι από Μαρκόπουλο με προορισμό το Αεροδρόμιο, μπορούν να κατευθυνθούν προς «Αθήνα χωρίς διόδια» μέσω της Λ. Μαρκοπούλου μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Κορωπίου-Αεροδρομίου, όπου θα στρίψουν δεξιά και θα κινηθούν ευθεία προς Αεροδρόμιο.

Οι διερχόμενοι από Μαρκόπουλο με προορισμό την Ελευσίνα, μπορούν να κατευθυνθούν προς «Αθήνα χωρίς διόδια» μέσω της Λ. Μαρκοπούλου μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Κορωπίου-Αεροδρομίου, όπου θα στρίψουν δεξιά, θα κινηθούν ευθεία προς Αεροδρόμιο και στη συνέχεια μέσω της επόμενης εξόδου του κόμβου 20 θα κινηθούν προς Ελευσίνα.

Η Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες βαριάς συντήρησης.»

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο