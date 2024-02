Κόσμος

ΗΠΑ: “Τρελή πορεία” με κλεμμένο όχημα - Οδηγούσε “ανάποδα” για ώρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικοί καταδιώκουν οδηγό κλεμμένου οχήματος ο οποίος διανύει πολλά μέτρα στο αντίθετο ρεύμα και τρακάρει διερχόμενα αυτοκίνητα.

-

Ο οδηγός ενός κλεμμένου ρυμουλκούμενου οδήγησε την αστυνομία σε μια καταδίωξη στο Μέριλαντ, χρησιμοποιώντας το όχημα για να διαπεράσει ένα φράγμα οχημάτων επιβολής του νόμου και εμπόδισε τα αυτοκίνητα που μπήκαν στο δρόμο του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Μέριλαντ, στρατιώτες από τον στρατώνα του Κολλεγίου Παρκ απάντησανσχετικά με το κλεμμένο φορτηγό της κρατικής διοίκησης αυτοκινητοδρόμων λίγο πριν τις 5:15 το απόγευμα της Παρασκευής.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το φορτηγό χτύπησε ηλεκτροφόρα καλώδια και πολλά οχήματα στη διαδρομή 29 προς νότο πριν σταματήσει σε μια δασώδη περιοχή.

Πλάνα από ελικόπτερο δείχνει αστυνομικούς να σπάνε τα τζάμια του οχήματος πριν βγάλουν τον οδηγό. Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο