Deutsche Welle – Δένδιας: Η ΕΕ χρειάζεται δικό της αμυντικό κλάδο, συμμαχικό με το ΝΑΤΟ

Τι ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για τα ζητήματα εξωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώντας στο DW.

Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει "το δικό της αυτόνομο αμυντικό βραχίονα, ο οποίος θα συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ, θα συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, θα συνεργάζεται με το ευρωατλαντικό πλαίσιο αμυντικών διεργασιών, όμως, πρέπει να μπορεί και μόνη της η Ευρώπη, εάν χρειαστεί", επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στο ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle .

Παράλληλα επανέλαβε ότι "η ευρωατλαντική προοπτική για την ΕΕ είναι κάτι το οποίο υπάρχει και το οποίο πρέπει να περιφρουρήσουμε". Υπενθύμισε δε, ότι "η Ελλάδα πάντοτε, όχι απλώς συμμετέχει, αλλά προσπαθεί και να δημιουργήσει μια ενιαία αμυντική συνείδηση στην ΕΕ", φέροντας ως παραδείγματα "την επιχείρηση IRINI στις ακτές της Λιβύης" και τη "νέα επιχείρηση ASPIDES - πάλι με ελληνικό όνομα - στην Ερυθρά Θάλασσα, για να προστατευθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία είναι απαραίτητη για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα".

Όσον αφορά στην προσχώρηση της Ελλάδας και της Τουρκίας στην γερμανική πρωτοβουλία European Sky Shield Initiative για την αντιπυραυλική προστασία, ο κ.Δένδιας επανέλαβε ότι ως Ελλάδα "θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε τμήμα των λύσεων των προβλημάτων και να μην απέχουμε από αυτά, θα θέλαμε να είμαστε στελέχη της ομάδας αυτής που επεξεργάζεται τις πιθανές λύσεις".

Ταυτόχρονα σχολίασε ότι "η συμμετοχή στην προσπάθεια ήταν κάτι το απολύτως ενδεδειγμένο" αν ληφθεί υπόψιν ότι "επέλεξε και η Τουρκία να είναι μέλος αυτής της προσπάθειας, υπό την ιδιότητά της ως χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και ότι οποιαδήποτε χώρα που είναι μέλος αποκτά πλέον δικαίωμα βέτο, έναντι χωρών που θα επιδιώξουν να προσχωρήσουν στην Πρωτοβουλία".

Απαντώντας σε ερώτηση για τις οικονομικές δυσκολίες σε επίπεδο ΕΕ και ΗΠΑ στη στήριξη της Ουκρανίας, ο κ. Δένδιας παρατήρησε ότι "οι ΗΠΑ είναι σε μια προεκλογική χρονιά. Τα 50 δισ. τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι θα πρέπει να δοθούν για να βοηθηθεί η Ουκρανία, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει όλα να τα βλέπουμε στην προοπτική τους. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο πλαίσιο που μπορούμε. Και η Ελλάδα κάνει το καθήκον της ως χώρα-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ".

Όσον αφορά στην ελληνική βοήθεια επανέλαβε πως "έχουμε ανακοινώσει πολύ συγκεκριμένα υλικά τα οποία έχουμε δώσει στην Ουκρανία. Θέλω να πω ότι πάντοτε προτεραιοποιούμε και την ανθρωπιστική βοήθεια. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να αναφερθώ σε ποσότητες και ποιότητες υλικών".

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα, επανάλαβε ότι "και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ τις αποδεχόμαστε μεν ως απαραίτητες, αλλά πάντοτε διακηρύσσουμε την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, κυρίως των αμάχων. "Θα πρέπει να βρεθεί μία λύση, το ταχύτερο κατά το δυνατόν - χθες αν θα μπορούσε - κατάπαυσης του πυρός, Και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορεί να διασφαλιστεί στο πλαίσιο της λύσης των δύο κρατών, ένα καλύτερο αύριο για της κοινωνίες της περιοχής".

Τέλος για τα εξήντα χρόνια που συμπληρώνει η DW τον Απρίλη, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας ευχήθηκε, όχι μόνο να τα εκατοστήσει, αλλά και να τα χιλιάσει! Όπως και "να μη βρεθεί ποτέ Έλληνας στο μέλλον να ακούει DW υπό τις συνθήκες που εγώ ως μικρό παιδάκι την άκουγα το διάστημα της Δικτατορίας".

