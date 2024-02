Κόσμος

Γάζα: Οι ΗΠΑ στέλνουν όπλα στο Ισραήλ και παράλληλα ζητούν εκεχειρία

Τι αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal για τα όπλα και τις βόμβες, που πρόκειται να στείλει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ ενώ πιέζει για εκεχειρία.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ετοιμάζεται να στείλει βόμβες και στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ, τα οποία θα ενισχύσουν το οπλοστάσιό του, αν και παράλληλα πιέζει για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σε χθεσινό άρθρο της η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη Αμερικανούς νυν και πρώην αξιωματούχους.

Στα όπλα αυτά περιλαμβάνονται βόμβες ΜΚ-82 και συστήματα ΚΜU- 572 που μετατρέπουν απλές βόμβες σε ακριβείας, όπως και ηλεκτρονικούς πυροκροτητές FMU-139, σημειώνει η WSJ, προσθέτοντας ότι η αξία του εξοπλισμού αυτού ανέρχεται σε “δεκάδες εκατομμύρια δολάρια”.

Η παροχή αυτού του εξοπλισμού εξετάζεται ακόμη εσωτερικά από την κυβέρνηση, τονίζει το άρθρο, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος δήλωσε πως οι λεπτομέρειες της πρότασης μπορεί να αλλάξουν προτού η αμερικανική κυβέρνηση ενημερώσει τους επικεφαλής των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου οι οποίες θα πρέπει να εγκρίνουν την πώληση.

Τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας των ΗΠΑ, ο ισραηλινός στρατός και το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τις πληροφορίες της WSJ.

Ως τον Δεκέμβριο του 2023 η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε παρακάμψει δύο φορές την εξέταση από το Κογκρέσο πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ. Ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται επικρίσεις επειδή εξακολουθεί να παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ισραήλ, την ώρα που αυξάνονται οι καταγγελίες ότι αμερικανικής κατασκευής όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλήγματα που έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει αμάχους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, ενώ πιάστηκαν όμηροι περίπου 250, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Λόγω των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα έχει καταστραφεί το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα, ενώ σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού του βρίσκεται στα όρια του λιμού. Εξάλλου 28.775 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

