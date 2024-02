Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση δύο ανηλίκων κοριτσιών

Πού και πότε εντοπίστηκαν τα ίχνη τους για τελευταία φορά. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της Ελευθερία Σ., 13 ετών και της Αικατερίνης Π., 15 ετών, από τη Νέα Σμύρνη Αττικής .

Αναλυτικά η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

«Στις 15/02/2024, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Αττικής, η Ελευθερία Σ., 13 ετών και η Αικατερίνη Π., 15 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα,17/02/2024, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανήλικων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο . Η Ελευθερία Σ. έχει μακριά καστανά μαλλιά, μαύρα μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι 85 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρο φουτέρ, άσπρα αθλητικά παπούτσια και πράσινο μπουφάν. Η Αικατερίνη Π. έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,60 και είναι 80 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι , μπεζ παπούτσια και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple»

