Ληστής ανηλίκων: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του από την Αστυνομία (εικόνες)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία του 21χρονου που είχε διαπράξει τρεις ληστείες μέσα σε ένα βράδυ.

Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 21χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για ληστεία από κοινού και κατά μόνας, τετελεσμένης και σε απόπειρα, κατά συρροή, ο οποίος συνελήφθη την 10-12-2023 από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Δείτε τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες του 21χρονου πατώντας ΕΔΩ.

Το ιστορικό

Το πρώτο «χτύπημα» του 21χρονου έγινε στη οδό Βυζαντίου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όταν μαζί με τον συνεργό του με ένα κλεμμένο μηχανάκι προσέγγισαν δύο άτομα και με την απειλή μαχαιριού τους λήστεψαν. Λίγη ώρα αργότερα, στην πλατεία Σκαντζουράκη, στη Νέα Σμύρνη και πάλι με τον ίδιο τρόπο λήστεψαν ακόμη ένα άτομο.

Επειδή η παραπάνω αξιόποινη πράξη προσβάλλει το έννομο αγαθό της δημόσιας τάξης, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τον κατηγορούμενο σε βάρος και άλλων θυμάτων και την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-9374613 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

