Ναβάλνι - G7: Διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου ζητούν οι ΥΠΕΞ

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 εξέφρασαν την οργή τους για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή

Την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι ζήτησαν από τη Ρωσία οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 «εξέφρασαν την οργή τους για τον θάνατο στη φυλακή του Αλεξέι Ναβάλνι, που καταδικάστηκε άδικα για νόμιμες πολιτικές δραστηριότητες και τον αγώνα του κατά της διαφθοράς», σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσε η Ιταλία, η οποία ασκεί την περίοδο αυτή την προεδρία της G7.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα, Σάββατο, στο Μόναχο. Κατά την έναρξη της συνεδρίασής τους, τήρησαν ενός λεπτού σιγή για να τιμήσουν τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, ο οποίος πέθανε χθες στη φυλακή.





Πέθανε από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», λένε οι αρχές

Σε «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου» απέδωσαν οι σωφρονιστικές αρχές την απώλεια του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, σύμφωνα με το περιβάλλον του.

Από την πλευρά της, η ομάδα υποστήριξης του Ναβάλνι κατηγόρησε τους «δολοφόνους» του ότι προσπαθούν «να καλύψουν τα ίχνη τους», επειδή δεν παραδίδουν τη σορό στους οικείους του.

Αδιευκρίνιστο πού βρίσκεται η σορός

Επί του παρόντος, παραμένει αδιευκρίνιστο πού βρίσκεται η σορός του Ναβάλνι.

Η εκπρόσωπός του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, ανέφερε ότι Ρώσοι αξιωματούχοι είπαν πως η σορός του δεν θα παραδοθεί στους συγγενείς του μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

