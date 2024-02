Κοινωνία

Κόρινθος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στα λαγούμια

Μετά από έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή διαμένουν περισσότερα από δέκα μέλη της κοινότητας

Εισαγγελική παραγγελία για τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης των ανήλικων παιδιών της οικογένειας και των μελών που αυτοαποκαλούνται ως παλαιοχριστιανοί στην περιοχή των Κάτω Τρικάλων Κορινθία εκδόθηκε αργά το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η υπόθεση διερευνάται από τις Αρχές μετά την οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που έγινε στην περιοχή όπου διαμένουν περισσότερα από δέκα μέλη της κοινότητας και με αφορμή περιστατικό με κυνηγούς αγριόχοιρων.

Μέσα στο σπίτι που διαμένουν υπάρχει ένα τεράστιο λαγούμι το οποίο οδηγούσε σε κατακόμβη και μέσω αυτής σε εκκλησία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες τα παιδιά που ανήκαν σε αυτήν την κοινότητα δεν πήγαιναν σχολείο, καθώς κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με τις πεποιθήσεις τους. Να σημειωθεί πως στο σημείο που ζει η οικογένεια δεν υπάρχει τουαλέτα, καμία συνθήκη υγιεινής και στην οικογένεια υπάρχει και βρέφος και εγκυμονούσα γυναίκα.

Βρέθηκαν όπλα και ξίφη

Σε τάφρο 30 μέτρων, κάτω από παράπηγμα που αποτελούσε το σπίτι της είχε κρύψει η πολύτεκνη οικογένεια όπλα και σφαίρες, που εντόπισε η Αστυνομία στην περιοχή Μάννα, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. Το “λαγούμι” που είχαν σκάψει, βγαίνει σε μία ρεματιά και θα το χρησιμοποιούσαν ως οδό διαφυγής. Εκεί εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο, κυνηγετική καραμπίνα, τσεκούρια, αλλά και αυτοσχέδια τόξα με βέλη.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας στο σημείο όπου διαμένει η οικογένεια πήγαν αστυνομικοί της ΕΚΑΜ από την Αθήνα και της ΟΠΚΕ και έπειτα από επιχείρηση κατάφεραν να συλλάβουν τα 4 άτομα που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Διαπίστωσαν ότι η πολύτεκνη οικογένεια (έχουν ακόμη ένα βρέφος ενός έτους, ένα κοριτσάκι 6 ετών και ένα αγοράκι 14 ετών)διαμένει σε αυτοσχέδιο παράπηγμα που δεν υπάρχουν τα απολύτως απαραίτητα, και κάτω από το χωμάτινο δάπεδο έχουν σκάψει το τούνελ μήκους 30 μέτρων. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τυφέκιο, ένα αεροβόλο όπλο, 102 κυνηγετικά φυσίγγια, 81 σφαίρες πολεμικού όπλου, 7 αυτοσχέδια τόξα, 20 βέλη, 4 μαχαίρια και ένα τσεκούρι.





