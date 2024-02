Life

Ολίνα Μπαξεβάνου - Τικ Τοκ: Η φοιτήτρια εμποροπλοιάρχων που κάνει τον γύρο του κόσμου

Η φοιτήτρια μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Στούντιο με θέα'' για τις σπουδές της, τα ταξίδια και τα όνειρα που έχει.

Η Ολίνα Μπαξεβάνου είναι 20 χρονών και είναι φοιτήτρια στη σχολή εμποροπλοιάρχων στη Σύρο. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό επέστρεψε από το 6μηνο εκπαιδευτικό ταξίδι της στην Ασία, με τα βιντεάκια της στο Τικ τοκ πάνω από το πλοίο να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Πέρα από την αγάπη της για τα καράβια, η Ολίνα ασχολείται από 4 χρονών με το ποδόσφαιρο, μάλιστα έπαιζε επαγγελματικά και στον ΠΑΟΚ.

Πριν 4 χρόνια μπήκε στο βιβλίο Γκίνες καθώς έκανε μέσα σε ένα λεπτό 185 γκελάκια με τη μπάλα με ανάποδη φορά.

Από την Σύρο όπου βρίσκεται τώρα η Ολίνα Μπαξεβάνου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Στούντιο με θέα”

Για τις σπουδές της στην σχολή εμποροπλοιάρχων ανέφερε «Σίγουρα είμαι χαρούμενος άνθρωπος είναι δύσκολο και θέλει πειθαρχία»

Επίσης όταν ρωτήθηκε για το ταξίδι το οποίο έχει όνειρο να κάνει απάντησε: «Η σχολή τελειώνει σε τέσσερα χρόνια και τώρα είμαι στο δεύτερο.

Έχω πολλά όνειρα κα θέλω να τα υλοποιήσω, βέβαια είναι κρυφά τα όνειρα»