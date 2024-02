Κοινωνία

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: Προσήχθη ο πατέρας της οικογένειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από κοινωνικό λειτουργό κατά την οποία δεν εντοπίστηκαν όλα τα παιδιά της οικογένειας.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, επίσκεψη από κοινωνικό λειτουργό, παρουσία αστυνομικών, σε περιοχή του Δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου, στην Κορινθία, όπου ζει απομονωμένη μία οικογένεια με ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, η αυτοψία πραγματοποιείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών που βρίσκονται στον συγκεκριμένο χώρο.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αυτοψίας, σύμφωνα πάντα με την εισαγγελική παραγγελία, αναμένεται να γίνει έρευνα σχετικά με τα έγγραφα των παιδιών και την εξακρίβωση των στοιχείων τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας από την κοινωνική λειτουργό αναμένεται να ενημερωθεί ο εισαγγελικός λειτουργός, σχετικά με τα ευρήματα που προέκυψαν.

Ο πατέρας της οικογένειας προσήχθη και κρατείται στο Α.Τ Ξυλοκάστρου. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρέθηκαν στον χώρο όλα τα παιδιά της οικογένειας και ο πατέρας αρνείται να αποκαλύψει που βρίσκονται.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Εξάρχεια: “Βροχή” από μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Λωρίδα της Γάζας: δεκάδες νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς