Αθηνών - Κορίνθου: Μποτιλιάρισμα μετά απο φωτιά σε αυτοκίνητο

Στο σημείο δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα, με τους οδηγούς να δημιουργούν ουρές

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Το αυτοκίνητο βρίσκεται στο ρεύμα προς Κόρινθο στο 50ο χλμ. της Νέας Εθνικής Οδού στην περιοχή των Μεγάρων, ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα, με τους οδηγούς να δημιουργούν ουρές.Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες της Τροχαίας.

