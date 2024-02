Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στο Κολωνάκι: Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύονται ο Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του

Τα ξημερώματα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα του γνωστού δημοσιογράφου

Ο αθλητικογράφος και πρώην βουλευτής της ΝΔ Μανώλης Μαυρομμάτης και η συζυγός του μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 05:30 τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς.

Ο Μανώλης Μαυρομάτης, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ φέρει σοβαρά εγκαύματα στο 18% του σώματος του. Η σύζυγός του από την άλλη είναι σε ακόμα πιο κρίσιμη κατάσταση με εγκαύματα στο 40% του σώματος της και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη.

Η κατάσταση τους, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Και οι δυο νοσηλεύονται στη Μονάδα Εγκαυμάτων της πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου.

