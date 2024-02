Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: ανάληψη ευθύνης για τον φάκελο - “βόμβα” και νέες απειλές για δικαστικό

Ποια ομάδα ανέλαβε την ευθύνη, εξαπολύοντας νέες απειλές, μετά την "αποστολή" βόμβας στην Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι ¨"Η τύχη δε θα είναι πάντα με το μέρος της".

Μια πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα που ονομάζεται «Ένοπλη Απάντηση» ανέλαβε την ευθύνη για τον φάκελο - βόμβα" στην Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Έπειτα από μία εβδομάδα από την εξουδετέρωση της βόμβας που είχε σταλεί στην πρόεδρο, η «Ένοπλη Απάντηση» έβγαλε ανακοίνωση σειστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου με την οποία εξαπολύει νέες απειλές προς την κ. Αναστασία Ανθοπούλου όπως «η τύχη δε θα είναι πάντα με το μέρος της» και «όσο εύκολα έφτασε ο φάκελος - βόμβα στο γραφείο της, τόσο εύκολα μπορούν οι σφαίρες μας να βρουν το στόχο τους».

Σε βασικά σημεία του, το κείμενο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, αναφέρει:

«Το έργο των δικατικών (sic) λειτουργών είναι ξεκάθαρο πως στοχεύει στο βασανισμό και την εξαθλίωση όλων των κρατούμενων και γενικά σε όλους εκείνους που δυστυχώς θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με το σινάφι τους. Δικαστές, εισαγγελείς, εφέτες, όλοι μαζί έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια μια κλειστή ομάδα βασανιστών, φυσικά με τη βοήθεια και συγκάληψη (sic) των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Ένα τεράστιο κεφάλαιο αφορά τους κρατούμενους και τη συνεχή αυστηροποίηση των ποινών, φυσικά με ορισμένες εξαιρέσεις που εξυπηρετούν μόνο τους "δικούς τους". Οι εξοντωτικές ποινές, οι διάφορες διατάξεις που εν μια νυκτί επιβάλλονται κατα πώς τους βολεύει, οδηγούν τους κρατούμενους στην καθημερινή μάχη για επιβίωση σε άθλιες συνθήκες.

Η συγκεκριμένη Πρόεδρος Εφετών Αναστασία Ανθοπούλου, είναι ένα από τα βασικά γρανάζια της απάνθρωπης - φασιστικής μηχανής που έχει ως μοναδικό στόχο το βασανισμό και την εκδίκηση όλων όσων κρίνεται η "τύχη" τους από αυτήν. Η "τύχη" όμως δε θα είναι πάντα με το μέρος της, καθώς δε θα υπάρχει πάντα δίπλα της ένας σύζυγος στρατιωτικός. Οι αποφάσεις που έχει πάρει στο παρελθόν, αδιαφορώντας ξεκάθαρα για τις συνέπειες που θα υποστούν οι κρατούμενοι, δε μένουν πάντα αναπάντητες. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είστε στο απυρόβλητο και θα υπάρχουν οι ανάλογες συνέπειες και για εσάς. Όσο έυκολα (sic) έφτασε ο φάκελος - βόμβα στο γραφείο της, τόσο εύκολα μπορούν οι σφαίρες μας να βρουν το στόχο τους. Μπορεί αυτή η προσπάθεια να απέτυχε, αλλά η συγκεκριμένη βασανίστρια θα παραμείνει βασικός στόχος για εμάς, διότι δε θα μείνουν ατιμώρητες οι αποφάσεις της.

Όπως είναι φυσικό και επόμενο, σε έναν πόλεμο υπάρχουν απώλειες και από τις δύο πλευρές, καμία μάχη δεν είναι μονόπλευρη, όπως εσείς θα θέλατε να ισχύει. Κανένας στόχος δε θα μείνει ατιμώρητος, ειδικά σε μια συγκυρία που δεχόμαστε πολλαπλά χτυπήματα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Όλοι εσείς που μεταφέρετε καθημερινά ανθρώπινες ζωές στα δικαστήρια - κολαστήρια, ανθρωποφύλακες και διευθυντάδες ως σύγχρονοι κέρβεροι, δικαστές, εισαγγελείς και μπάτσοι όλων των υπηρεσιών, που βοηθάτε το έργο της κρατικής καταστολής, καλό θα είναι να κοιτάτε πίσω σας πριν το κάθε σας βήμα, να σκεφτείτε πολύ καλά την κάθε σας απόφαση, γιατί ποτέ δεν ξέρετε σε ποιον από εσάς τα μέσα που διαθέτουμε θα στραφούν. Η κάθε σας επιλογή έχει και το ανάλογο κόστος.

Όσο και να προσπαθήσανε τα παπαγαλάκια των καθεστωτικών καναλιών να υπονομέυσουν (sic) την πράξη μας, λέγοντας διάφορα περί υποθέσεων για αγρίους, η αλήθεια είναι μία.

Η αναρχία δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει, κανείς δεν είναι μόνος του απέναντι στο κράτος.

Όλα συνεχίζονται...

Μέχρι την ολική καταστροφή σας.

Την ευθύνη αναλαμβάνει η ομάδα

Ένοπλη Απάντηση»

